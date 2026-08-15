これまでのソフトウェア開発において、プログラミング言語は「いかにコードを書きやすいか」という観点で評価される傾向が強かった。簡潔な構文や豊富な記法によって、開発者が素早くロジックを実装できる言語が高く評価されてきた歴史がある。

だが、AIコーディングエージェントが文法的に正しい何百行ものコードをわずか数秒で生成できるようになった現在、人間がコードを手作業で書く速度の重要性は大きく低下している。現代の開発者に求められているのは、自動生成されたコードを読み解き、不要な部分を整理し、意図通りに動作するかどうかを検証し、長期的に保守していく一連の作業だ。

AIが強力なコード生成能力を持つ一方で、生成されたコードが稼働するシステム全体のコンテキストを完全には把握できない。そのため、システム全体のアーキテクチャを定義し、サービス間の境界を設計し、本番環境における安全性や信頼性を最終的に確保する役割は、依然として人間のエンジニアが担う必要がある。

こうした中、Googleは2026年8月11日（米国時間）、AIを開発チームにおける「少し型破りだが強力なチームメイト」と位置付けた上で、「チーム全体でいかに協調して品質を維持するかが最重要課題である」と指摘し、「AI支援によるソフトウェア開発においては、オープンソースのプログラミング言語『Go』が理想的な言語である」との見解を示した。

Goが「AI支援開発」で優位に立つ3つの理由

Googleによると、AI時代においてGoが理想的な言語である理由は大きく分けて3つの特徴があるという。

1つ目は、「厳格な静的型システムと高速なコンパイル性能」だ。AIエージェントは生成したコードのエラーを即座に検知でき、自らコンパイルエラーをもとに試行錯誤する「自己修正ループ（Self-correction loop）」を高速で回すことができる。これにより、人間が出力されたコードを確認する前に、バグの多くが自動で淘汰（とうた）されるという。

2つ目は、「標準ツール『gofmt』によるコードの完全な標準化」だ。誰が書いても同一のフォーマットに強制変換されるため、AI特有の「表記揺れ」や「不必要な凝った構文」が排除される。これにより、人間がコードを読んだ際にハルシネーション（幻覚）や論理バグをひと目で見抜きやすくなり、「検証コストが劇的に低減する」とGoogleは指摘する。

3つ目は、「充実した標準ライブラリと組み込みのセキュリティツール」だ。AIには存在しない外部ライブラリを提案したり、古い依存関係を呼び出したりするリスクがある。Goは「govulncheck」などの検証ツールや標準ライブラリが最初からそろっているため、サプライチェーンリスクやハルシネーションを回避し、安全なコードをAIに生成させやすいという。