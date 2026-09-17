この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

AIシステムを本番稼働させ、安定して動いていても、AIの運用は「成功」とは言い切れません。データやユーザー行動の変化によって、時間の経過とともにモデルの性能が徐々に低下する「モデルドリフト」が発生する可能性があるためです。

運用現場では、こうした課題はより具体的な形で現れます。モデルの精度低下に気付いても、再学習のためのデータ収集や前処理に時間がかかり、対応が後手に回るケースがあります。モデルの更新作業が手動で行われている場合、本番環境への反映に時間と工数がかかりやすく、改善サイクルが滞る要因になることもあります。

推論環境と学習環境が分断されていることで、開発側が作成したモデルがそのまま本番で再現できない、いわゆる「環境差分」の問題も発生します。これにより、検証では問題なかったモデルが本番環境では性能を発揮できないといった事態が起こり得ます。

こうした運用上の摩擦は、個々の工程の問題ではなく、プロセス全体が分断されていることに起因しています。その結果、AIの改善サイクルが滞り、継続的な価値創出が難しくなるのです。

AIを継続的に活用するには、インフラを安定稼働させるだけでは十分ではありません。AIそのものを継続的に改善できる仕組みまで含めて、「止めない」ことを考えることが欠かせません。

本章ではこれまで、AIインフラを「止めない」ための設計について、ミドルウェアやデータ基盤の観点から整理してきました（第1回、第2回）。

本稿ではその先にある、AIを「継続的に改善する」ための仕組みに焦点を当てます。AIを本番環境で安定して動かし、改善し続けるには何が必要なのでしょうか。

AIの「本番で性能が出ない」をどう防ぐ？ まず必要な改善の仕組み

1|2 次のページへ