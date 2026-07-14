AI（人工知能）の推論や学習を実施するためのAIインフラでは、もはや単なるサーバの集合ではなく、データセンター全体を1つの計算装置として捉え、電力・熱・リソースを一体で最適化する必要があります。本連載の第1章では、AIインフラの基盤となる電力や冷却、GPU、ストレージといった「物理層」に焦点を当て、AIの性能がハードウェアや設備設計に大きく左右されることを見てきました。

しかし、こうして物理的な基盤を整えただけでは、AI基盤としては適切に動作しません。GPUやストレージなどのリソースを実際のワークロードの中で効率的に活用し、学習・推論・再学習のサイクルを止めずに回し続けるためには、それらをつなぐ「データ」と「ミドルウェア」の設計が不可欠です。AIインフラの本質は、「ハードをどうそろえるか」から「システムとしてどう動かし続けるか」へと移行しています。

第2章では、この「AIを止めない仕組み」を実現するための中核となるデータフローとミドルウェアに焦点を当てます。ジョブスケジューリングや分散ストレージといった技術を通じて、膨大なデータと限られたGPUリソースをどのように最適化し、システム全体の稼働率を高めていくのかを、実運用の観点から整理していきます。

第1回となる本稿では、その前提として、多くの企業が直面している「ハードウェアを整えてもAIが思うように動かない」という課題の背景を解き明かします。GPUの稼働率が上がらない理由や、従来のHPC型運用の限界を踏まえながら、ミドルウェアが果たす役割と、AIインフラを「箱」から「システム」へと転換する必要性について解説します。

「GPUを増やしたのに、期待したほどAIの処理が速くならない」「リソースはあるはずなのに、ジョブが滞留してしまう」といった違和感を抱いたことはないでしょうか。

AI活用がPoC（概念実証）から本番運用へと移行する中で、多くの企業が直面しているのは、ハードウェアを整備するだけではAIの性能を十分に引き出せないという現実です。

実際、トゥモロー・ネットが2026年2月に実施した調査によると、AIインフラへの投資は拡大傾向にある一方で、運用面では半数以上の企業がリソース効率に満足していないと回答しています。また、「Kubernetes」などのコンテナオーケストレーションを本番環境で十分に使いこなせている企業は2割未満にとどまるなど、運用面での成熟度はまだ発展途上にあります。

実際の運用現場では、こうした課題はより具体的な形で現れます。例えば、GPUの利用率が頭打ちになってしまい、リソースを追加しても処理性能が思うように伸びないケースがあります。また、日中は問題なく稼働しているにもかかわらず、夜間のバッチ処理のタイミングになるとジョブが集中し、待ち行列が発生するといった偏りも少なくありません。

さらに、特定のチームやプロジェクトがGPUリソースを占有してしまい、他のジョブが実行待ちになるケースや、学習処理自体は高速に完了するにもかかわらず、前処理やデータ読み込みに時間がかかり、結果としてGPUが待機状態になるといった状況も見られます。

これらの問題は一見すると個別の運用課題のように見えますが、実際には共通した構造を持っています。すなわち、GPUやストレージといったリソースそのものの性能不足ではなく、それらをどのように割り当て、どの順序で処理を流し、全体として最適化するかという「仕組み」の問題です。言い換えれば、ミドルウェアの設計によって初めて解決される領域の課題といえます。

ミドルウェアの不在が生む構造的課題

従来のITインフラにおいては、サーバやストレージといったハードウェア、いわば「箱」を整備することで、一定の性能を確保することが可能でした。しかしAIの場合、事情は大きく異なります。AIのワークロードは、学習、推論、再学習といった処理が連続的に発生し、それぞれがデータの流れと密接に結び付いています。そのため重要になるのは、単に高性能なGPUを導入することではなく、それらのリソースをいかに効率的に稼働させ続けるかという点にあります。

しかし現状では、日本企業の多くが「GPUサーバの導入」を一つのゴールとして捉えてしまいがちです。その結果、リソースは存在しているにもかかわらず、処理の待ち時間が発生したり、GPUが十分に活用されないといった非効率が生じています。こうした課題を解決する鍵となるのが、ミドルウェアです。

ミドルウェアは、ハードウェアとアプリケーションの間に位置し、処理やリソースを最適化する役割を担います。個別に存在するGPUやストレージ、各種処理を一体のシステムとして機能させるための基盤であり、AIを安定的に運用する上で不可欠な存在です。

例えば、GPU自体は空いているにもかかわらず特定のジョブが実行待ちになる、学習データの読み込みが遅くGPUがアイドル状態になる、複数のチーム間でリソースの取り合いが発生し全体最適が実現できないといった問題は、いずれもミドルウェアの設計不足や不在によって引き起こされる典型的なケースです。

HPC型の限界と「システム化」への転換

この背景には、従来のHPC（高性能計算）型の設計思想が影響しています。

HPCでは、1つのジョブを1つの環境で順次処理することが前提とされてきました。しかしAIのワークロードは、複数の処理が同時並行で実行され、用途やチームごとに柔軟なリソース配分が求められます。このような特性に対応するためには、従来型の静的なリソース割り当てではなく、動的にリソースを最適化する仕組みが必要です。

そこで注目されているのが、Kubernetesに代表されるコンテナオーケストレーション技術を活用したアプローチです。これにより、ワークロードの状況に応じてリソースを柔軟に再配置し、GPUの稼働率を高めながら処理の停滞を防ぐことが可能になります。

しかしながら、こうしたコンテナベースの運用は日本企業において十分に浸透しているとは言い難いのが実情です。トゥモロー・ネットの調査でも、Kubernetesを本番環境で活用し、使いこなせていると回答した企業は2割未満にとどまっており、多くがPoCや検証段階、あるいは導入後の運用負荷に課題を抱えていることが明らかになっています。

その結果として、理想的には動的に最適化されるべきAIインフラであっても、実際には従来型の運用に近い形にとどまり、GPUリソースの非効率やジョブの滞留といった問題が解消されないケースが多く見られます。

こうした違いは、実際の運用現場において明確な差として表れます。例えばHPC型の環境では、ジョブはキューに投入され、順番に実行されるため、GPUに空きがある場合でも、割り当てポリシーによっては次のジョブがすぐに実行されないことがあります。その結果、リソースが存在しているにもかかわらず、有効に活用されない時間が生じます。

また、HPCは長時間の大規模計算処理を前提とした設計であるため、短時間の推論処理や検証ジョブが混在する環境では、ジョブの優先度制御やスケジューリングが複雑化し、全体のスループットが低下する要因となります。特に、複数の利用者や部門が同一環境を利用する場合、ジョブの滞留やリソースの偏りが発生しやすくなります。

一方で、Kubernetesに代表されるコンテナベースの環境では、リソースはクラスタ全体でプールされ、空いているGPUやノードに対してジョブが動的に割り当てられます。そのため、短時間の処理や小規模なジョブであっても即座に実行されやすく、リソースの遊休時間を最小限に抑えることが可能です。さらに、ワークロードの種類や負荷状況に応じて自動的に配置やスケールが調整されるため、複数の処理が混在する環境でも安定した運用を実現しやすくなります。

このように、AIインフラにおいては「ハードウェアを整える」ことから、「システムとして設計する」ことへの転換が求められています。この転換が実現できていない場合、GPUを増強しても期待通りの性能向上が得られず、むしろ運用負荷だけが増大し、PoCの段階から先に進めないといった課題に直面することになります。

一方で、ミドルウェアを適切に設計・導入した環境では、同じハードウェア構成であってもパフォーマンスや運用効率は大きく向上します。AIを継続的に活用していくためには、ハードウェアとソフトウェアを分断して考えるのではなく、両者を統合した「仕組み」として捉える視点が不可欠です。

次回は、こうした「AIを止めない仕組み」を実現するための具体的な技術として、GPUリソースの最適配分を担うジョブスケーラーや、データ処理のボトルネックを解消する分散ストレージについて、より実践的な観点から解説していきます。