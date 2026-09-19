客先常駐を中心とするSES（システムエンジニアリングサービス）エンジニアは、常駐先ごとに業務環境や人間関係が変わりやすく、孤立感を抱えがちだ。周囲への相談の機会が限られると、キャリア形成や体調管理といった個人的な悩みを抱えていても、解決策を見つけにくくなる。

こうしたSESエンジニアを支援するために、福利厚生や研修の制度を拡充する企業もある。だが制度の種類が多いと、SESエンジニアにとっては自分に合うものを探す手間がかかる。利用したい制度が決まっていても、申請や手配を自らしなければならないとなると、面倒さから利用が進みづらい。

悩めるSESエンジニアを支える“専属コンシェルジュ”とは？

こうした状況を改善し、SESエンジニアが安心して働き続けられる環境を作るために、SES事業者のウェルネステックは新たな取り組みを開始した。どのような内容なのか。

SESエンジニアの長期的な活躍を支えるために、ウェルネステックは5つの領域で構成する独自の支援体系「Wellness5」を策定した（図）。Wellness5は次の5領域に関する、さまざまな制度で構成される。

身体（Body） 医療従事者や管理栄養士と連携した「健康・睡眠セミナー」を定期開催する他、提携サロン「LIVERA」を年1回無償で利用できるようにしている。最大月3000円の食事補助「チケットレストラン」を用意。代表取締役社長の松浦海斗氏によるインテリアコーディネートも提供する。

心（Mind） サウナや銭湯、美容室などの利用料を月4000円まで補助する「リフレッシュ手当」を支給する。休暇制度としてはファミリーホリデー休暇や四半期リフレッシュ休暇、誕生日休暇、「エフ休」（生理休暇）を設けている。

お金（Finance） 「ライフプラン」（人生設計書）の作成を支援する他、専属ファイナンシャルプランナー（FP）による個別相談を提供している。NISA（少額投資非課税制度）や資産運用の個別伴走レクチャー、マネーリテラシー・資産運用セミナーを定期開催する他、確定申告などの税務サポートを用意。副業も可能にしている。

キャリア（Career） AIネイティブエンジニア養成スクールやオンライン学習サービス「Udemy」を無償で受講できるようにしている。資格取得支援制度もある。

つながり（Community） 1人当たり20万円のリファラル手当を設けている。朝活部やサウナ部などの部活動を支援する他、ランチ会や懇親会、LT（ライトニングトーク）会などの社内交流会、年1回の勉強会合宿を開催する。



図 Wellness5の概要（出典：ウェルネステックのプレスリリース）《クリックで拡大》

「どの制度を、どう使えばよいか分からない」というSESエンジニアの悩みを解消するために、ウェルネステックがWellness5と併せて開始したのが、制度の選定や手配を支援する「Wellness5 コンシェルジュサービス」だ。各SESエンジニアに専属コンシェルジュが伴走することで、制度を利用しやすくする。

Wellness5 コンシェルジュサービスでは、専属コンシェルジュがSESエンジニアの体調や家族状況、キャリア志向を定期的にヒアリングし、Wellness5のさまざまな制度の中から、個々の状態に合った制度を選定する。利用に必要な申請や手配までを代行・支援することで、手続きの煩わしさを解消したという。

ウェルネステックはWellness5とWellness5 コンシェルジュサービスを通じて、SESエンジニアが長期的に安心して働ける環境を目指す。同社は2026年9月7日に、今回の取り組みを発表した。