世界の半導体市場で“異例の成長”が続いている。調査会社Omdiaが2026年9月14日に発表した調査結果によると、2026年第2四半期の世界半導体売上高は4250億ドルを超え、過去最高を更新した。前四半期比では31.4％増となり、Omdiaが2002年第1四半期に調査を開始して以来、最大の伸び率となった。

売上高の「半分超」がメモリに 半導体市場に何が起きた？

中でも著しく成長しているのがメモリ関連だ。半導体市場は急速に拡大しているが、その内訳を見ると、市場構造そのものが大きく変化していることが分かる。

2026年第2四半期には、メモリIC（半導体集積回路）だけで世界の半導体売上高の50％超を占めた。

特に伸びているのが、メインメモリとして使われる「DRAM」や、SSDなどの記録媒体に使われている「NAND型フラッシュメモリ」だ。同じく「NOR型フラッシュメモリ」も伸びており、これら3カテゴリーのいずれも2026年第2四半期の売上高が過去最高を記録した。

メモリの存在感は2026年に入って急速に高まっている。第1四半期にはDRAMとNAND型フラッシュメモリだけで半導体売上高の40％超を占めた。Omdiaによると、両者の長期的な売上高構成比は約20％であるため、既に第1四半期の時点で過去の市場構造からは大きく外れていた。

なぜAI需要でメモリの売上高が急増している？

メモリの売上高が拡大する背景にあるのが、AIインフラへの投資拡大だ。

AI向けの需要が増える中、メモリメーカーは生産の優先順位を変えている。こうした生産構成の変化がメモリの需給バランスに影響し、平均販売価格（ASP）の上昇につながっている。需要量の増加だけではなく、価格上昇もメモリ市場の売上高を押し上げている格好だ。

メモリ以外の半導体も10％超成長

一方、今回の市場拡大は「メモリだけの成長」ではない。

メモリを除いた半導体市場は、2026年第2四半期に前四半期比10％超の成長だった。第2四半期における非メモリ半導体の平均的な前四半期比成長率は3％強であることを前提にすると、2026年第2四半期は季節的な傾向を大幅に上回ったことになる。MPU（マイクロプロセッサ）の売上高も前四半期比16％と高い成長となった。

Omdiaは2026年第3四半期についても市場拡大が続き、世界半導体売上高が5000億ドルを超えると予測する。実現すれば、2026年第1〜第3四半期だけで1兆2500億ドルを超え、2025年通年の半導体売上高を50％上回ることになる。