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業務で使うファイルサーバや共有フォルダでは、「ファイルを開くのに時間がかかる」「アクセスできない」といった不調が発生することがある。そうした状況に陥ったとき、従業員は状況が改善するまで待っているほど余裕がないこともある。業務を継続するために、現場ではどのような行動が取られているのか。

法人向けクラウドストレージを提供するファイルフォースは2026年8月20日、「業務における、ファイルサーバー／共有フォルダの不調に関するアンケート」の結果を公表した。ファイルサーバまたは共有フォルダを業務で利用する全国の20〜49歳の男女361人を対象に、2026年6月にインターネットを通じて調査したものだ。

「ファイルサーバが遅い」→代替となる“8つの危険な手段”

ファイルサーバや共有フォルダの不調は、どの程度、どのような事象として起きているのか。またその状況に陥ったとき、従業員はどのような行動を取って業務を継続しているのか。