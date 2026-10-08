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企業でAIエージェントが日常的に稼働するようになったとき、業務はどのように回るのか。どの仕事をAIに任せ、どこで人間が関与するのか。多数のAIエージェントを使う場合、それらをどう組織し、管理するのかも課題になる。

生成AIの研修やコンサルティング、開発を手掛けるUravationがその一例を示している。同社は2026年9月10日、社内で稼働する62体のAIエージェントについて、その仕事内容や組織図、一日の動き、人間との役割分担などを公開した。

同社の“AI社員”は、メールの仕分けや会議の準備、営業先の調査、経理処理、Webサイトの監視、システム開発、記事作成など多岐にわたる業務を担う。AI社員の62体は、AIマネジャー9体と、9部門に所属する53体。常時稼働する自動ジョブは250本以上に及ぶという。AIがどのように業務を進め、どこで人間が関与するのか。

同社が公開した内容を基に見てみよう。

組織は、「代表」「人間チーム」「AIマネジャー9体」「9つのAI部門」「53体のAI社員」という5階層で構成されている。人間チームが業務設計、承認、品質判断を担い、AIマネジャーが各部門を取りまとめる。AI社員は全て「Claude Code」で構築されている。

AI社員が所属するのは、「社内窓口・秘書」「広報・マーケティング」「メディア運営」「営業サポート」「経理・総務」「サイト監視・品質チェック」「開発」「経営企画」「人事・研修」の9部門だ。

担当する仕事は幅広い。例えば、社内窓口・秘書部門ではAIが24時間チャットに常駐する他、会議の準備やメールの仕分け、議事録の作成などを担う。営業サポート部門では、商談相手の下調べや案内文、お礼メールの作成、経理・総務部門では請求書や領収書の整理、制度改定の確認などを担当する。

開発部門にも5体を配置し、実装やコードレビュー、セキュリティチェック、テストなどを分担する。サイト監視・品質チェック部門では、Webサイトの死活や記事の鮮度などに加え、監視を担当するAI自体が正常に動いているかどうかも確認する。

決まった周期でタスクを実行

AI社員はそれぞれ決められた周期で業務を実行する。例えば、タスクの進捗（しんちょく）を管理するAIは60秒ごと、会議の準備をするAIは5分ごと、メールを仕分けするAIは30分ごとに動く。タスクは「作業中」「レビュー待ち」「人間待ち」といった状態に分けて管理するなど、複数のAIが継続的に動くことを前提に運用している。

公開ページでは、62体それぞれについて担当業務や一日の仕事、成果物のサンプルも掲載している。

深夜4時43分のバックアップから始まる一日

AI社員の一日の動きも紹介されている。

午前4時43分にバックアップ係が動き始め、主要システム一式を別拠点に退避させ、7世代分を保持する。午前7時台になると、Webサイト18ページを確認する「ロゴ番人」、その日に商談する相手を調べるリサーチ係、記事ネタの残量を確認する在庫番人が仕事を始める。

午前8時台には、日報係が運営レポートを投稿し、制度ウォッチャーが助成金などの制度改定を前日との差分から確認する。さらに「監視の監視」を担当するAIが、自動ジョブ約140本が正常に動いているかどうかを点検する。

午前9時台に入ると、経理ミラー係が請求書や領収書を整理し、SDR（インサイドセールス）係が営業先への案内文を作成する。メディア運営を担当する出稿係も各メディアへの記事公開を進める。一方、相談窓口を担当する2体は24時間チャットに常駐し、問い合わせを受け付けるAIは問い合わせが入ると数秒で反応するという。

人間が仕事を始める頃には必要な報告や準備がそろい、午前中に一連の実務が進む流れになっている。

AI社員を増やしても事故を起こさないための4つのルール

Uravationは、AI社員を増やしても事故を起こさないために4つのルールを定めている。

外部への送信・公開は人間が承認してから実行する メール1通、記事1本の例外もなく、AI社員の仕事は「送れる状態まで用意すること」に限る 確認できる事実だけを書く 実績数値は社内の実測に限り、書く価値のある題材がない日は記事を作らない 警告には拾う人間を必ず決める 鳴っても誰も拾わない警告は、存在しないのと同じ 監視そのものも監視する 見張り役のAIが黙って止まる事故が最も危険なので、見張り役の生死を別のAIが毎朝点検する

同社は「AIに業務を任せる」と言葉で説明するより、自社で実際に何体のAIが、どの業務を、どの順番で、どこまで人間の承認を挟んで動かしているかを見てもらう方が早いと考え、社内の運用実態を1ページにまとめたという。なお掲載の数値は2026年8月時点の実測に基づく。