強いパスワードの見分け方は知っていても、フィッシングサイトを見分ける方法は正しく理解していない――。サイバーセキュリティに関する知識は、基本的なテーマでも知識に偏りがあるようだ。世界167カ国を対象に実施したテストからその実態が明らかになった。
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サイバー攻撃や個人情報の漏えいが相次ぐ中、システムやインターネットを安全に利用するための知識はますます重要になっている。サイバーセキュリティ企業のNordVPNは2026年9月24日、サイバーセキュリティに関する知識を測定する「ナショナルプライバシーテスト2026」の結果を発表した。
サイバーセキュリティに関する24問の設問があり、日本は総合スコアで世界9位だった。個別の設問では、強力なパスワードを正しく識別できた回答者は92％だった一方、フィッシングサイトの識別方法を正しく回答できたのはわずか8％となるなど、基本的な知識に偏りがある状況も見られた。
日本の回答者は、どのようなセキュリティ知識を持ち、どの分野が苦手なのか。具体的な設問や、回答の傾向、求められる対策などを見ていこう。
同テストには世界167カ国から2万3181人が参加。日常のデジタル生活やプライバシー、サイバー攻撃への対処などに関する24問への回答を分析した。
世界1位となったのはシンガポールの52点だった。次いでポーランドが51点、ドイツとフィンランドが50点で続いた。
24問の設問を個別に見ると、日本の回答者が比較的高い正答率を示したのは、「強力なパスワードの識別」（92％）や、「SNSでフォロワーに公開するコンテンツの範囲」（91％）だった。「閲覧データを収集する可能性のある企業」についても76％が正しく回答した。
一方、「フィッシングサイトの識別方法」に関する設問の正答率は8％で、世界平均の20％を12ポイント下回った。
「銀行から身に覚えのない出金を知らせる連絡を受けた際の対応」では、適切な行動を回答できたのは62％で、こちらも世界平均の82％を大きく下回った。「ブラウザにクレジットカード情報を保存するリスク」についても、日本の正答率は69％で、世界平均の87％より18ポイント低かった。
生成AIに関連する設問でも、正答率に大きな差が見られた。
「AI技術を悪用した一般的な詐欺」を正しく識別できた日本の回答者は56％で、世界平均の74％を18ポイント下回った。「ディープフェイクコンテンツの主な兆候」については47％で、世界平均の50％を下回った。
一方、「AIツールに共有すべきではない情報」については66％が正しく回答し、世界平均の57％を9ポイント上回った。ただし、「仕事でAIを利用する際に考慮すべきプライバシー上の問題」を正しく回答できたのは、わずか3％だった。
「SNSへの投稿がAIモデルの学習に利用される可能性」を理解していた回答者は77％で、世界平均の91％を14ポイント下回った。
AIに入力すべきではない情報について一定の知識がある一方で、業務利用に伴うプライバシー上の問題については、正しく回答できた人が極めて少なかったことになる。
AI以外の分野でも、具体的なプライバシー保護の方法に関する設問は正答率が低かった。例えば「安全な公共Wi-Fiの利用方法」は正答率が3％、「アプリへのデータアクセス許可」については9％、「Cookieの主な目的」については17％だった。
実際にどのような知識が問われたのか。24問の設問内容は次の通りだ。
ナショナルプライバシーテストは誰でも無料で受験できる。挑戦したい場合は、ナショナルプライバシーテストの公式サイトから受験できる。
NordVPNは、AI時代にオンラインセキュリティとプライバシーのリスクを低減するために、次の対策を推奨している。
今回の調査では、基本的なセキュリティ知識に関する設問と、具体的なリスクへの対処やプライバシー保護の方法に関する設問で、正答率に大きな開きが見られた。個々の脅威を知るだけでなく、サービスやツールがどのような情報を扱い、どこまで保護できるのかを理解することが重要だ。
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