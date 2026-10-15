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サイバー攻撃や個人情報の漏えいが相次ぐ中、システムやインターネットを安全に利用するための知識はますます重要になっている。サイバーセキュリティ企業のNordVPNは2026年9月24日、サイバーセキュリティに関する知識を測定する「ナショナルプライバシーテスト2026」の結果を発表した。

サイバーセキュリティに関する24問の設問があり、日本は総合スコアで世界9位だった。個別の設問では、強力なパスワードを正しく識別できた回答者は92％だった一方、フィッシングサイトの識別方法を正しく回答できたのはわずか8％となるなど、基本的な知識に偏りがある状況も見られた。

日本の回答者は、どのようなセキュリティ知識を持ち、どの分野が苦手なのか。具体的な設問や、回答の傾向、求められる対策などを見ていこう。

同テストには世界167カ国から2万3181人が参加。日常のデジタル生活やプライバシー、サイバー攻撃への対処などに関する24問への回答を分析した。

世界1位となったのはシンガポールの52点だった。次いでポーランドが51点、ドイツとフィンランドが50点で続いた。

24問の設問を個別に見ると、日本の回答者が比較的高い正答率を示したのは、「強力なパスワードの識別」（92％）や、「SNSでフォロワーに公開するコンテンツの範囲」（91％）だった。「閲覧データを収集する可能性のある企業」についても76％が正しく回答した。

「フィッシングサイトの識別方法」など世界平均を下回る

一方、「フィッシングサイトの識別方法」に関する設問の正答率は8％で、世界平均の20％を12ポイント下回った。

「銀行から身に覚えのない出金を知らせる連絡を受けた際の対応」では、適切な行動を回答できたのは62％で、こちらも世界平均の82％を大きく下回った。「ブラウザにクレジットカード情報を保存するリスク」についても、日本の正答率は69％で、世界平均の87％より18ポイント低かった。

「仕事でAIを利用する際のプライバシーリスク」は正答率3％

生成AIに関連する設問でも、正答率に大きな差が見られた。

「AI技術を悪用した一般的な詐欺」を正しく識別できた日本の回答者は56％で、世界平均の74％を18ポイント下回った。「ディープフェイクコンテンツの主な兆候」については47％で、世界平均の50％を下回った。

一方、「AIツールに共有すべきではない情報」については66％が正しく回答し、世界平均の57％を9ポイント上回った。ただし、「仕事でAIを利用する際に考慮すべきプライバシー上の問題」を正しく回答できたのは、わずか3％だった。

「SNSへの投稿がAIモデルの学習に利用される可能性」を理解していた回答者は77％で、世界平均の91％を14ポイント下回った。

AIに入力すべきではない情報について一定の知識がある一方で、業務利用に伴うプライバシー上の問題については、正しく回答できた人が極めて少なかったことになる。

プライバシー保護について正答率が低い傾向に

AI以外の分野でも、具体的なプライバシー保護の方法に関する設問は正答率が低かった。例えば「安全な公共Wi-Fiの利用方法」は正答率が3％、「アプリへのデータアクセス許可」については9％、「Cookieの主な目的」については17％だった。

セキュリティとプライバシーに関する24のチェック項目

実際にどのような知識が問われたのか。24問の設問内容は次の通りだ。

アプリにどのデータへのアクセスを許可すべきか SNSでフォロワーに公開するコンテンツの範囲 アプリやオンラインサービスの利用規約・プライバシーポリシー オンライン上のプライバシーを守るツール アプリをアップデートすることのセキュリティ上のメリット 公共Wi-Fiを安全に利用する方法 使わなくなったオンラインアカウントの管理 Metaによる非利用者からのデータ収集 強力なパスワードの識別 パスワードを安全に保存する方法 インフォスティーラーが窃取する可能性のある情報 マルウェアの感染経路 AI技術を悪用した一般的な詐欺 閲覧データを収集する可能性のある企業 フィッシングサイトの識別方法 Cookieの主な目的 仕事でAIを利用する際のプライバシー上の問題 ディープフェイクコンテンツの主な兆候 ブラウザにクレジットカード情報を保存するリスク 銀行から身に覚えのない出金を知らせる連絡を受けた際の対応 AIツールに共有すべきではない情報 SNS投稿がAIモデルの学習に利用される可能性 公共USB充電ステーションのセキュリティリスク 公共の場所にあるQRコードを読み取る際のセキュリティリスク

ナショナルプライバシーテストは誰でも無料で受験できる。挑戦したい場合は、ナショナルプライバシーテストの公式サイトから受験できる。

NordVPNが推奨する6つの対策

NordVPNは、AI時代にオンラインセキュリティとプライバシーのリスクを低減するために、次の対策を推奨している。

強力なパスワードを作成し、安全に保管する アカウントごとに異なるパスワードを使用し、信頼できるパスワードマネジャーで管理する。利用可能な場合はパスキーも有効にする

多要素認証（MFA）を有効にする 重要なアカウントに追加の認証手段を設け、パスワードが漏えいした場合でも不正アクセスを防げるようにする

プライバシー保護ツールの役割を理解する VPN、パスワードマネジャー、トラッカーブロッカー、エンドツーエンド暗号化を利用するメッセージサービスなど、それぞれの用途や保護範囲を理解する

アプリの権限を見直し、最新の状態に保つ 位置情報や連絡先、マイク、写真などへのアクセスを必要な範囲に限定し、不要な権限を削除する

公共Wi-Fiを安全に利用する 接続先のネットワークが正しいことを確認し、不明なネットワークでは機密性の高い操作を避ける。必要に応じてVPNを利用する

AIツールに共有する情報を慎重に判断する 適切な保護と利用許可が確認できない限り、パスワードや財務情報、社外秘の文書、顧客データなどを入力しない



今回の調査では、基本的なセキュリティ知識に関する設問と、具体的なリスクへの対処やプライバシー保護の方法に関する設問で、正答率に大きな開きが見られた。個々の脅威を知るだけでなく、サービスやツールがどのような情報を扱い、どこまで保護できるのかを理解することが重要だ。