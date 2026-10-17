生成AI学習コミュニティーを運営するSHIFT AIは2026年10月1日、65歳以上の親を持つ全国の30〜50代男女723人を対象とした「シニア×AIの意識調査」の結果を発表した。親に生成AIを使ってほしくない子世代が69.3％に達した一方、自身が日常的に利用する層では過半数が「使ってほしい」と回答した。

親の生成AI利用を子世代の7割が拒む理由

子世代が把握する範囲で親が「ChatGPT」など生成AIを使っている割合は22.8％、「使っていないと思う」は67.2％だった。

親の利用には、「あまり使ってほしくない」（37.8％）と「使ってほしくない」（31.5％）の否定派が計69.3％に上り、「ぜひ使ってほしい」（6.2％）と「どちらかといえば使ってほしい」（24.5％）の肯定派は計30.7％だった。

否定の理由は「誤った情報を信じてしまいそう」が43.9％で最多となり、「そもそも親の生活にAIは必要ないと思う」が34.9％、「自分がサポートし切れない」が28.7％、「個人情報を入力していまいそうだから」が27.5％と続いた。自由記述では「自分で考えることが大事。いざとなれば自分がサポートする」「使うも使わないも本人の自由」「AIに支配されそう」といった声が挙がった。

子世代の利用頻度で意向が逆転

子世代自身が月に数回以上使う割合は51.5％、「使ったことはない」は34.3％、「使ったことはあるが、今はほとんど使っていない」は14.2％で、親の利用状況は子世代による認識に基づくものだが、両者の利用割合には差が見られた。

ただし、子世代の利用頻度別では傾向が逆転する。「親に使ってほしい」割合は、ほぼ毎日使う層で56.5％、週に数回使う層で53.1％、月に数回使う層で36.3％、ほとんど使っていない層で19.4％、使ったことがない層で7.3％だった。月に数回以上使う層（372人）の49.5％が肯定的なのに、ほとんど使っていない、または使ったことがない層（351人）では10.8％にとどまる。

親に教える際の障壁

親に使い方を教える意向は、「教えるつもりはない・必要ないと思う」が50.2％とほぼ半数の一方、「教えたいが自分では難しそう」が15.9％、「今後教えたい」が11.5％、「すでに教えた」が7.9％となった。

教える際の障壁は「自分も詳しくなく、教えられるほど使いこなせていない」が34.3％で最多だった。次いで、「親が興味を持たない・嫌がりそう」（25.6％）、「誤情報や詐欺など、かえって危険にさらしそうで心配」（21.7％）と続いた。一方で、「特に障壁はない」が20.1％存在する。自由記述では、親への教え方や、教えるときの親子のやりとりを懸念する声も寄せられたという。

SHIFT AIは、親の意思を尊重しつつ、関心を持った際に親子で学び相談できることが大切だとしている。