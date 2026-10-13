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社内規定SaaSを提供しているKiteRaは2026年9月3日、「企業のGRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）に関する実態調査 vol.4（データガバナンス）」の結果を発表した。調査は20歳以上のビジネスパーソン1万1075人を対象に、2026年8月12〜14日にインターネットで実施した。

勤務先でのAIエージェントの利用状況では「利用・検討していない」が36.1％で最多、次いで「分からない」が27.9％だった。以下、「全社的に利用している」が11.4％、「一部の部門で利用している」が9.6％、「複数の部門で利用している」が7.4％、「導入を検討している」が4.8％、「試験導入・検証を行っている」が2.7％と続く。全社的な利用、複数部門での利用、一部部門での利用、試験導入・検証を合わせた「利用／検証中」は約3割（31.1％）となった。

以下、勤務先でAIエージェントを利用または検証していると回答した1206人に、データガバナンスの方針や社内規定・データの管理状況、AI活用の課題を尋ねた。

約7人に1人が規定／法令違反のリスク、実際に損害につながった割合は

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