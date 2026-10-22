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移行の見積もりは、たいてい「プログラムは何本ありますか」という質問から始まる。だがAIにプログラムを読ませることを前提にすると、本数では工数が決まらなくなる。第3回は、アセスメントで測るべきものがどう変わったのかを説明する。

見積もりは「何本ありますか」から始まる

レガシー移行の相談を受けたとき、最初に交わされる質問はだいたい決まっている。プログラムは何本か。総ステップ数（おおむねソースの行数）はどれくらいか。JCL（バッチ処理の手順を書いた定義体）は幾つあるか。

この数字が出れば、経験のある会社なら概算の工数を答えられる。1本当たり何人日という単価を規模に掛ける。長年そうしてきたし、大きく外したこともあまりなかった。

従来のアセスメントが出す成果物も決まっている。資産の一覧、プログラムごとの複雑度、そこから積み上げた工数と期間。人が手を動かす前提であれば、いまでもその方法で間違ってはいない。

だが最近、この掛け算が合わなくなってきた。同じ本数のはずなのに、実際にかかる手間が数倍違う。しかも、その差が着手前には見えていない。

理由ははっきりしている。本数とステップ数という物差しは、「人が読んで書き直す」ことを前提に作られたものだからだ。

AIによるCOBOL移行、工数を左右するのは「ステップ数」ではない

人が1本のプログラムを読んで書き直すとき、かかる時間はその長さにおおむね比例する。100ステップより1000ステップの方が時間がかかる。当たり前の話で、だからこそステップ数は良い物差しだった。

ところがAIに読ませると、この比例関係が崩れる。1000ステップを読むのも100ステップを読むのも、AIにはさほど違わない。長さが工数を決めなくなる。

もっとも、長さが無関係になるわけではない。AIが一度に扱える分量には上限があり、極端に長いプログラムは分割して読ませることになる。分割すれば前後のつながりは切れる。上限に届く手前でも、入力が長くなるほど中ほどの記述を取りこぼしやすくなる。ただ、1万ステップのプログラムが1000ステップの10倍の手間になる、ということにはならない。

では何が決めるのか。

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