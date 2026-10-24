Gartnerは2026年9月29日（米国時間）、ベンダー主導のFDE（Forward Deployed Engineering）によって構築されたエージェント型AIについて、2028年までに企業の70％が放棄するとの予測を発表した。

企業は高コストなFDE依存から抜け出せなくなり、最終的にエージェント型AIを自力で発展できなくなるという。GartnerはFDEについて「Forward Deployed Engineer」ではなく「Forward Deployed Engineering」の略としており、職種ではなく「ベンダーのエンジニアがAI導入、活用を顧客の現場で支援するモデル」と表現している。

Gartnerによると、FDE案件は技術的に失敗する前に、構造的に失敗することが多い。成功させるには、ソフトウェアエンジニアリングのリーダーはFDEモデルの3つの原則に従う必要があるという。

成果に対する責任 本物のFDEは、単なるプロジェクトの納品ではなく、ビジネスへの影響と本番環境の安定性に基づいて評価される。成功が「プロジェクトの納品」と定義されているなら、それはFDEではなく、プロフェッショナルサービスを購入しているに過ぎない

価値指向のインセンティブ FDEの成功は、請求可能時間やプロジェクトのマイルストーン、プラットフォーム導入そのものではなく、実現されたビジネス成果と価値によって測定される

密接な組み込み FDEは通常、顧客の環境とベンダー自身のコードベースの両方にフルスタックアクセス権限を持っている。これにより、個別の開発依頼を経由することなく、リアルタイムで構築と反復改善ができる



適切にスコープが設定されたFDEの取り組みには、ガバナンス、ビジネス価値の提供、知的財産（IP）の所有権、プロジェクトの共同所有権、ナレッジの引き継ぎ、終了戦略に関する明確なガイドラインが初日から設けられているという。

FDEを効果的に運用するための注意点

Gartnerは、FDE案件の成否は、リーダーがまだスコープやインセンティブ、ガバナンス、所有権を管理できる契約前、提供期間中、移行時の判断で決まるという。同社は、ソフトウェアエンジニアリングのリーダーに対し、次の3つのフェーズで対策をとるよう提言している。

フェーズ1：契約前

Gartnerは、ソフトウェアエンジニアリングのリーダーが、深い製品知識、迅速な適応、ベンダーの技術と自社の運用環境との緊密な統合のいずれかが必要な問題に限って、FDEを利用すべきだとしている。

Gartnerのムクル・サハ氏（シニアディレクターアナリスト）は、「実装予算だけでなく、ビジネス成果に責任を負う経営幹部を支援者として据えるべきだ。成果物や知識移転、知的財産権、移行や契約終了の責任など、調達部門の範囲を超える重要な契約要件も定める必要がある」と述べている。

フェーズ2：契約期間中

Gartnerは、FDEを社内の業務担当者やエンジニア、社内ユーザーと一緒に配置し、重要な知識を共有しながら、現場の業務の進め方を反映したソリューションにするよう勧めている。

「技術的な性能だけでなく、AIを責任ある形で拡大するために必要なオペレーティングモデルも評価する、反復的なビジネス検証のサイクルを確立すべきだ。各段階で意思決定権を定め、自律性と人による監督の適切なバランスを決め、確信度や例外をどう伝えるかを明確にし、社内ユーザーの信頼と説明責任を支えるガバナンスの仕組みを築く必要がある」（サハ氏）

フェーズ3：支援を終了し、自立を証明する

Gartnerは、社内チームの準備が整っていないという理由で契約を延長するのではなく、最初に決めた契約終了計画を実行すべきだとしている。

「組織がソリューションを長期にわたって自力で維持し、発展させるために必要な能力、ガバナンス、運用の主体としての責任を確実に担えるようにすべきだ。成功は実装の完了ではなく、ビジネスプロセスや優先事項、リスク環境の変化に合わせて人とAIの意思決定モデルを適応させることも含め、企業がAIテクノロジーを管理、最適化、拡張できるかどうかで測られる」（サハ氏）

FDEは支援モデルの一つとして捉えるべき

Gartnerは、3つのフェーズに共通する根本的なパターンは、エンタープライズソフトウェアではおなじみのものだと指摘する。SIerなど技術力が高く製品に精通した人材を顧客の近くに配置するというものだ。新しいのは、過熱した期待の強さだという。

サハ氏は、「多くのベンダーが今、実装やプロフェッショナルサービス、ソリューションエンジニアリング、AIコンサルティングのラベルとして『FDE』を使っている。熟慮した上で使う企業もあれば、『より戦略的に聞こえる』という理由で使う企業もある。それを正当化できるだけの支援内容の充実度やプログラム管理、チェンジマネジメント（組織変革の管理）の成熟度がないまま、割高な料金を請求する企業もある」と指摘する。

顧客は、初期の進捗（しんちょく）が速く見えても社内に能力を築けず、割高な料金を払い続けることになりかねない。その作業は、スコープが明確になれば、従来型のサービスやパートナーの支援モデルの方が費用対効果が高く、予測可能な結果を出せる可能性があるという。

このためGartnerは、2028年にかけて、顧客が繰り返し抱えるニーズをベンダーのコア製品の機能に転換できるFDE案件は20％に満たないと予測している。コンサルティングサービスをFDEとして売り込む「FDEウォッシング」のリスクが高まっていると警告している。