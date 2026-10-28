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攻撃多発時こそ「基礎対策」の見直し、徹底を サイバー攻撃が連日のように続いています。そうした中で「うちは大丈夫か」「不正アクセスされているのか」「漏えいしていないのか」などと言われても、セキュリティ対策状況によっては回答が難しいこともあるでしょう。ならば、せめて対策の基礎を見直し、改めて徹底してみてはいかがでしょうか。ここでは、今こそもう一度読みたい「対策見直しに役立つニュース」をピックアップ。今すぐできるチェックと対策をご紹介します。 初出：2026年09月06日 文中の記述は掲載当時のママ



生成AIやAIエージェントの業務活用が本格化する中、企業の情報システム部門やセキュリティ部門が把握しきれない「シャドーAI」のリスクが深刻化しています。

利用できるAIの種類や機能が急速に増える中、従来のようにIT部門が全てを把握し、審査し、管理するやり方は限界を迎えつつあります。

かといって、業務効率化への期待が高まる中、現場が必要とするAIを迅速に利用できなければ、かえって管理の目が届かないAI利用の拡大を招く恐れもあります。

では、企業はAI活用の推進と統制をどう両立すればよいのでしょうか。経営と現場のギャップ、Gartnerの提言、メルカリの実践事例から対策の「仕組み」を考えます。

経営層の「把握している」は幻想 浮き彫りになる意識と実態のギャップ

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