サーバーワークスは2026年6月19日、Amazon Web Services（AWS）環境での生成AI活用に不可欠なガバナンス、セキュリティ、運用、コストのルール作りを体系的に支援する「AWS生成AIガイドライン策定サービス」の提供を開始した。

ビジネスにおいて生成AIの活用が定着しつつある中、クラウド環境での基盤モデルを活用したシステム開発やRAG（検索拡張生成）の導入が進んでいる。一方、データの取り扱いルールや社内ポリシーといったガバナンス面の整備が追い付いていないという課題がある。

同社は、ガイドラインがないまま利用を進めることは、重大な事業リスクに直結すると指摘する。

1つ目は、ガイドラインが整備されないまま生成AIの利用が広がることで、利用者が会社の許可なく独自にAIを利用する「シャドーAI」のまん延。2つ目は、重要データが意図せずAIに参照され外部に露出する、機密情報漏えいなどのセキュリティ事故。3つ目は、モデルの誤った回答や障害発生時に適切な対処ができないことによるサービスの品質低下。4つ目は、AI利用料金の意図しない大幅な予算超過のリスクだ。

4つの策定領域

これらのリスクを未然に防ぎ、適切な統制下で安全にAIを導入、運用するため、同サービスでは、社内のAI利用ルールや管理体制の整備、セキュリティおよびデータアーキテクチャの設計、コスト最適化の指針を体系的に整理し、実運用に即したガイドラインとして提供する。具体的な策定領域は以下の4点だ。

1．ガバナンス体制と利活用方針の構築

全社共通の生成AI利用対象スコープや申請・承認フローを定義し、現場のルール不在による混乱やシャドーAIのまん延を抑止する仕組みを整える。

2．セキュリティ・データアーキテクチャの設計

データの機密度に応じた分類基準とアクセス制御を明確にする。これにより、意図せぬ機密情報の参照・漏えいなどのセキュリティ事故リスクを低減する。

3．運用の健全性を担保する設計指針の整備

アプリケーション開発時の推奨構成に加え、モデル障害時の運用フロー、稼働後の品質監視・フィードバック収集プロセスを定義する。誤回答への対処や障害発生時の迅速な復旧を可能にし、信頼性の高いサービス運用を支援する。

4．パフォーマンスとコストの最適化指針の策定

トークン消費やモデル利用における予算管理、異常検知時のアラート運用方針などを定め、管理不足による予期しない予算超過やAI利用料金の急騰を未然に防ぐ仕組みの構築を支援する。

最短1カ月で策定可能な「早期整備プラン」

サーバーワークスは、早期のルール整備を目指す企業向けに、最重要の約35項目に絞り、最短1カ月で策定できるプランも提供する。企業の状況に応じて項目の追加も可能だとしている。