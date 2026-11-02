Earendilは2026年10月1日（米国時間）、ターミナルベースのAIコーディングエージェント「Pi 1.0」を提供開始したと発表した。併せて、長時間稼働するエージェント型アプリケーションを構築するための実験的パッケージ「Pi Durable」も公開した。

Earendilによると、Piは最小限の機能を備え、拡張性の高い堅牢（けんろう）なエージェントハーネスで、毎週数十万人が利用しているという。Anthropic、OpenAI、Googleなど15以上のプロバイダーの数百のAIモデルをサポートしており、ユーザーはセッションの途中でモデルを切り替えられる。

Piは、サブエージェントやプランモードといった機能は省かれているが、拡張機能、スキル、プロンプトテンプレート、テーマを通じて、ユーザーがこれらの機能の追加などによってさまざまにカスタマイズできる。これらのカスタマイズ手段は、Piパッケージとしてバンドルし、「npm」「git」で共有可能だ。

ユーザーがPiに新しいコマンドやツール、ワークフローなどの作成を依頼すると、Piは即座に自身をカスタマイズする。Piは、対話型（ターミナルユーザーインタフェース《TUI》）、出力／JSON（スクリプト用、イベントストリーム用）、RPC（Remote Procedure Call：stddin/stdout経由）、SDK（アプリにPiを組み込む）の4つのモードで動作する。

Pi 1.0では、以下の機能が追加された。

Codemode：MCP（Model Context Protocol）と、「Jev」や画像モデルといった非LLM（大規模原語モデル）モデルをネイティブにサポート

仮想モデルに対する拡張機能のサポート

ツールの遅延読み込み

Anthropicモデル向けのキャッシュウォーミング

会話途中のシステムメッセージ（トランスクリプトに応じたプロンプトやツールの変更が可能に）

新しいTUIテーマ

フルスクリーンモードがデフォルト（既定）に

Codemodeツールは、モデルにJavaScriptスクリプトを記述させ、そのスクリプトからPiの他のツールを呼び出したり、分類器や画像モデルといった非LLMモデルを実行したりできるようにするものだ。モデルに届くのはスクリプトの出力だけなので、スクリプト内で呼び出しを並列実行し、大量の結果をフィルタリングしてからモデルに渡せる。スクリプトは、JavaScriptエンジン「QuickJS」のサンドボックスで実行され、ファイルシステムやネットワークには直接アクセスできない。

機能追加の最新情報は、「Changelog」で確認できる。

長時間稼働エージェントの構築基盤「Pi Durable」とは

Pi Durableは、Piコーディングエージェントを置き換えるものではなく、コーディングエージェントを含むあらゆるエージェント型アプリケーションを構築するためのフレームワークだ。Piコーディングエージェントとコードを共有し、設計原則も継承している。

複数のLLMとの会話を並列実行する仕組みとストレージとを組み合わせ、LLMが呼び出すツールとその実行環境を提供するハーネスとして機能する。メモリ、SQLite、JSONLストレージに加え、バックエンド向けの適合性検証スイートやベンチマークが同梱されている。

Earendilが「大きな特徴」としているのがが耐障害性だ。エージェントの各実行ステップをタスクとしてチェックポイントに保存するので、プロセスがクラッシュしても、新しいプロセスが未完了の処理を検出して途中から再開できる。再実行して安全なツールは再実行し、安全でない処理は重複実行せず、割り込みとしてモデルに通知するという。

さらに、1つのハーネスで複数の会話を同時に実行できる他、会話の分岐、長い履歴のバックグラウンドでのコンパクション（圧縮）、アプリケーション状態の永続化、複数クライアントによる同一会話の監視と操作にも対応する。長時間にわたって継続するエージェントや、複数のユーザーが関与するエージェント型アプリケーションの構築に適した設計となっている。

提供形態

Pi 1.0とPi Durableは、いずれもMITライセンスで提供されている。Pi 1.0はシェルスクリプトで、WindowsではPowerShellコマンドでインストールできる。Pi Durableは実験的なnpmパッケージとして提供されており、APIは今後変更される可能性がある。

Piのドキュメントはpi.devで公開されている。