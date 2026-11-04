Anthropicは2026年10月1日（米国時間）、AIコーディングツール「Claude Code」の動作を変更できる短いTypeScriptコード「mod」を発表した。modは、プロンプトの書き換え、新しいUIの追加、一部の組み込み機能の置き換え、新機能の追加ができる。ユーザーが自分で書くことも、Claude Codeに書かせることもできる。

modはプラグインに組み込んで配布されるので、他のプラグインと同じようにインストールや共有も可能だという。modはClaude Code自体と同じ権限でユーザーのマシン上で動作し、サンドボックス化されていない。Anthropicは、PCに任意のコードをインストールするときと同様に、信頼できる提供元のmodだけをインストールするよう呼び掛けている。

開発者からは、同社の機能追加を待たずにClaude Codeの動作をより細かく制御したいという要望が寄せられていた。Claude Codeのフック機能もこうした制御の一部を提供してきたが、フックではイベントの書き換えや新しいUIの描画、機能の置き換えはできない。modはこれらに対応するものだ。

Claude Codeは、ツールの呼び出しや権限の確認、画面の一部の描画といった処理のたびにイベントを発行する。modはこれらのイベントの一つに処理を差し込む短いTypeScriptコードで、イベントの前、後、またはイベントの代わりに実行できる。イベントを包み込み、前後の両方でコードを実行することも可能だ。1つのmodで、次のような処理ができる。

モデルに届く前にプロンプトを書き換える

ツールの呼び出しをブロック、書き換え、再試行する

権限の要求を承認または拒否する

Claudeが読む前に、ツールの出力からシークレット（認証情報や秘密鍵）を削除する

modは画面表示も変更できる。ツールの実行結果やClaudeからの質問など、Claude Codeが描画するインタフェースの一部を編集したり、置き換えたりできる。ボタンや入力欄を追加し、ユーザーがそれらを操作したときに他のmodが応答するようにすることも可能だ。現時点で、modはターミナル、デスクトップアプリケーション、またはその両方を対象にできる。

同じイベントに複数のmodが処理を差し込んでいる場合は、読み込まれた順に実行される。最初に読み込まれたmodは、イベントを最初に受け取り、結果を最後に受け取る。この仕組みによって、異なる作者のmodを重ねて使うこともできる。

Claude Codeでmodの作成も可能だ。Claudeにmodの作成を依頼すると、TypeScriptのコードを書いてインストールし、実行中のセッションに再起動なしでホットリロードできる。

組み込みの「/diff」もmodに

Claude Codeの組み込み機能の一部は、modとして提供されるようになった。例えば組み込みの「/diff」はmodになったので、「/plugin」で無効にしたり、自作のものに置き換えたりできる。

Anthropicは今後、より多くの組み込み機能をmodに移す予定だ。これにより、ユーザーはClaude Codeを小さなコアにまで絞り込み、必要な機能だけを追加し直せるようになるという。

企業向けには危険な操作を止める組み込みのmodを用意

modはプラグインに含めて配布するので、既存のプラグインの管理機能がそのまま適用される。管理者はプラグインのマーケットプレースを許可またはブロックできる。「Team」「Enterprise」プランではオーナーが管理コンソールで設定し、Claude APIやサードパーティーのAPIを使うプランでは管理者がユーザーのマシンにマネージド設定を配布する。

Team／Enterpriseプランやマネージド設定が適用されたマシンでは、「sec-default」（security default）という組み込みのmodが最初に読み込まれる。ユーザーがインストールしたmodが、権限の拒否ルールを上書きするといった危険な操作をするのを防ぐものだ。何を制限しているかはソースコードで確認できる。

管理者は、sec-defaultの代わりに自社のmodを最初に読み込ませることもできる。その場合、sec-defaultによる制限を維持するには、読み込むmodのリストにsec-defaultを追加する必要がある。

チームはmodを使って、独自の管理の仕組みや機能を構築することもできる。Anthropicは次のような例を挙げている。

CI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）の状況表示：パイプラインの状況を会話の横にあるペインに表示し、ビルドの成否に合わせて更新する

本番環境の保護：コマンドが本番環境の設定に触れる前に確認を求める

監査ログ：最初に読み込まれるmodが、他の全てのmodが行う全ての呼び出しを記録する

modは、Claude CodeのCLIとデスクトップアプリケーションで利用できる。modを含むプラグインは、Claudeのディレクトリから、またはCLIで「/plugin」を実行してインストールする。modを共有するには、プラグインにまとめてディレクトリに申請する。