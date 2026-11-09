生成AIやAIエージェントの進化を背景に、既存のSaaSやソフトウェアの機能がAIに代替されるという見方もあるが、ソフトウェア企業に対する市場の評価はどう動いているのか。

米投資銀行フーリハン・ローキーの日本法人は2026年10月8日、国内のITサービスやSaaS、ソフトウェア業界を対象に、主要企業の業績や株価、M&A動向を分析したレポートを発表した。

同レポートから浮かび上がるのは、ソフトウェア企業の業績自体は堅調に推移しているとしても、株式市場の評価では必ずしも評価が高まっているわけではない現実だ。ソフトウェアの分野別でも大きな差が出ている。

AI時代にどのようなソフトウェアが評価され、どのようなソフトウェアが厳しい評価を受けているのか。レポートの分析から、その違いを見ていく。

フーリハン・ローキーによると、ソフトウェア業界では各社の業績が好調に推移しているにもかかわらず、株価はTOPIX（東証株価指数）を下回る動きが続いている。

その背景には、AIが既存のソフトウェアの機能を代替し、企業の収益に影響を及ぼすのではないかという懸念がある。同社は、いわゆる「Anthropicショック」などを契機に、こうした懸念が株式市場で強まったと分析している。

レポートに掲載されたソフトウェア分野別の株価騰落率を見ると、2026年8月時点の過去1年間で、TOPIXが34.1％上昇したのに対し、ソフトウェア関連の多くの分野では株価が下落した。

ソフトウェア分野別の株価騰落率を見ると、2026年8月時点の過去1年間で、情報システム分野は0.6％上昇した一方、従来型ソフトウェアは5.2％下落、バックオフィス向けソフトウェアは13.2％下落した。さらに、特定業界向けのVertical SaaSは19.9％下落、フロントオフィス向けソフトウェアは23.1％下落、グループウェアは24.1％下落となり、分野によって株価の動きに大きな差が見られた。

一方でこうした株価の下落は、必ずしも業績の悪化を意味しない。

レポートに掲載された今期予想の売上高成長率を見ると、情報システムは19.3％、グループウェアは17.9％、バックオフィス向けソフトウェアは17.6％、フロントオフィス向けソフトウェアは16.2％、Vertical SaaSは16.0％となっている。

つまり、売り上げの成長が見込まれる分野でも、株価が大きく下落している。現在の業績だけでなく、AIの進化によって将来の収益構造が変わる可能性が、株式市場で意識されていると考えられる。

ソフトウェアの評価を分けたのは「業務上の重要性」？

企業価値の評価指標であるEV/EBITDA倍率にも、その違いが表れている。レポートによると、情報システムは14.8倍、バックオフィス向けソフトウェアは16.6倍だった。

一方、グループウェアは7.4倍、フロントオフィス向けソフトウェアは6.8倍、Vertical SaaSは5.7倍となっている。株価の騰落率だけでなく、企業の収益力に対して市場がどの程度の価値を付けているかという観点でも、分野による差が見られる。

ただし、これらの数値だけで、特定の分野がAIに代替されやすいと結論付けることはできない。株価や企業価値には、各社の成長期待や収益性など、AI以外の要因も影響するためだ。

また、バックオフィス向けソフトウェアは企業価値倍率が高い一方、過去1年間の株価は13.2％下落している。株価の下落率と企業価値倍率は、分けて見る必要がある。

フーリハン・ローキーの分析では、情報システムやバックオフィス向けソフトウェアなど、企業の業務を支える重要性が高い分野が相対的に評価されている。

「SaaS全体への警戒」から「代替リスクによる選別」へ

フーリハン・ローキーは、株式市場での評価の仕方に変化が見られるとも指摘している。当初はAIによる代替リスクをソフトウェア業界全体に織り込む動きが強まったものの、その後は業態や企業ごとにAIの影響を見極める動きが出てきたという。バックオフィス向けソフトウェアや従来型ソフトウェアを中心に、株価は回復傾向にあるとしている。

今回のレポートが示しているのは、AIの進化によってSaaSやソフトウェアが一律に不要になるということではない。一方で企業の業務に深く組み込まれたソフトウェアやIT基盤を支えるソフトウェアなど、その役割によって市場の評価が異なり始めているという傾向が見て取れる。

企業向けソフトウェアの将来を考える上では、SaaSという提供形態だけでなく、それぞれが担う業務や機能に目を向ける必要がありそうだ。