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紀陽銀行は、和歌山県と大阪府を地盤とする地方銀行だ。2024年に、部門ごとに進めていたIT施策を全行横断で実行する「DX戦略部」を新設し、行内DX（デジタルトランスフォーメーション）に着手した。その一環として、優先的にAI活用に取り組む業務を見極めるために、行内の本部12部署に実態をヒアリングした。

調査の結果、対象の12部署では、営業店から寄せられる問い合わせへの回答に月間数千時間を費やしていることが分かった。業務ノウハウが特定の経験豊富な行員に属人化し、知識を持つ行員ほど電話での問い合わせを受ける機会が多いことも判明した。本来は銀行業務の高度化に向けた企画など、付加価値の高い業務に力を注ぐべき人材が、他の業務に時間を取られていたことになる。

営業店にも負担があった。紀陽銀行は、行内向けの通達や業務マニュアルを整備していたものの、それらの保管場所やフォーマットは部署ごとに異なり、営業店の行員が必要な情報にたどり着くまでに手間がかかっていたのだ。同行固有の用語や金融業界の専門用語も含まれており、内容を読み解くこと自体が負担だったという。

“できる人ばかりが質問されがち”からの脱却を支えた仕組みとは？

こうした課題を解消するために、紀陽銀行は行内の知識を一元化し、行員が必要な情報を自分で検索できる仕組みを導入した。導入から10カ月で、年間約4400時間の問い合わせ応対に費やす時間を削減したという。どのように実現したのか。

紀陽銀行は、AIを活用した知識検索を可能にするHelpfeelの同名システムを導入した。導入に当たって、マニュアルや社内ポータルのQ＆A集など、行内に散在していた約2000件の情報を整理して、Helpfeelに集約した。 集約した約2000件の情報の大半はPC操作に関するもので、業務そのものに関するノウハウはほとんど言語化されていなかった。そこで一部の営業店でHelpfeelを試行し、必要な情報が見つからないといった現場の声を基に、情報を追加したり、見直したりした。ベテラン行員に属人化していた業務ノウハウも少しずつ明文化し、行内で共有できる知識として蓄積した。 システムを選定する際は、誤回答による業務への影響を避けるために、AIが回答を自動生成するタイプのツールは候補から外した。Helpfeelは、AIを使って質問の意図に近い情報を検索する一方、回答としては事前登録した文章を表示する。そのためAIが事実ではない回答を生成する「ハルシネーション」が発生しない設計だと判断し、紀陽銀行はHelpfeelを選定した。 導入10カ月で問い合わせを11％削減、検索性も引き続き改善 Helpfeelの導入から10カ月で、営業店から本部への問い合わせは11％減少し、年間換算で約4400時間の問い合わせへの回答に費やす時間を削減した。行員がHelpfeelで検索し、問い合わせをせずに必要な情報を得られた割合を示す自己解決率は、58％に達したという。 検索性の改善には、Helpfeelの問い合わせ分析ツール「Helpfeel Analytics」を活用した。行内の問い合わせ記録の一部を分析し、その結果を基にHelpfeel内の情報を見直した。結果として、検索しても最適な情報が見つからない割合が低下するといった効果があった。 紀陽銀行は今後、営業店から本部への問い合わせ削減で生まれた時間を、相続や資産運用に関する顧客との対面相談に充てる。問い合わせチケット管理ツール「Helpfeel Support」といったHelpfeelの各種ツールを活用して、検索ログと個別の問い合わせログを蓄積・分析し、検索性の改善に生かす。 本稿は、Helpfeelが2026年9月2日に公開したプレスリリースおよび導入事例を基に作成しました。