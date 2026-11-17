Webサイトの停止など、企業に影響が広がったPHPの重大脆弱性。ぷらっとホームは脆弱性公表の翌日、社内で影響範囲の確認や対策に着手した。同社はどのように動いたのか。公開された“緊迫の1日”を追う。
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2026年10月21日、プログラミング言語「PHP」の脆弱（ぜいじゃく）性「CVE-2026-109618」「CVE-2026-109619」について、PHPのセキュリティチームが修正プログラム（以下、パッチ）を公開した。これら2件の脆弱性の組み合わせは「PHP2Shell」と呼ばれる。これらの脆弱性を悪用すると、攻撃者はWebサーバに外部から細工したリクエストを送ることで、認証を必要とせずに任意のコードを実行できる可能性がある。
パッチの公開に先立つ予告の段階から、対策の準備を促すニュースが相次いだ。高市早苗首相もパッチ公開当日の21日22時ごろ、自身の「X」（旧「Twitter」）アカウントで緊急の対処を呼び掛けた。企業が影響範囲の確認とパッチの適用を急ぐ中、予防的にWebサイトやWebサービスを一時停止する動きが広がり、各社の事業に影響が及んだ。
サーバなどのITインフラ機器を開発・製造するぷらっとホームも、今回の脆弱性への対処を迫られた。同社は2026年10月27日、公式ブログ「ぷらっとブログ」で、脆弱性公表を受けた社内の対処や顧客への案内まで、一連の動きを紹介した。どこに影響が及び、どのような体制で対処したのか。
該当のブログエントリを執筆したのは、セールスやマーケティング、製品企画などを担う、ぷらっとホームの事業戦略担当者だ。この担当者が今回の脆弱性を知ったのは、2026年10月21日14時ごろだった。PHPを利用する同社のコーポレートサイトとブログに加えて、一部の自社製品も対処が必要だと分かり、脆弱性に強い不安を感じていたという。
パッチ公開翌日の2026年10月22日朝、ぷらっとホームの従業員は出社後、部署の垣根を越えて総出で対処に当たった。マーケティング部門は、コーポレートサイトとブログへのパッチの適用を担当。計画していたメールマガジンの配信とブログの公開を一時停止し、その旨を案内する文面も公開した。
営業技術部門は自社製品への影響範囲を調査・確認し、その結果を営業部門に共有した。サポート部門は顧客向けの案内文を作成し、問い合わせに応じた。インサイドセールス部門は顧客への状況説明に加えて、自社製品以外の取り扱い商材についても影響や対処状況を確認した。
コーポレートサイトについては一時閉鎖も検討したものの、最終的に閉鎖せず、同日中にパッチの適用を済ませた。同サイトのサーバには個人情報を保管・処理する仕組みがなかったことに加えて、社内の情報システム担当者の尽力もあり、サイトを停止せずに対処できたという。
自社製品については、ぷらっとホームの営業技術部門やサポート部門が中心となって調査・対処を進め、同日午前中に製品ごとの状況を公表した。対象製品群と影響の有無は以下の通りだ。IoTゲートウェイ向けリモート管理サービスの「AirManage」は、PHPを利用しておらず、影響はなかったという。
ぷらっとホームは、EasyBlocksシリーズとOpenBlocks IoTシリーズについて、ファームウェアや修正パッケージの提供に向けた調査・検証を進めた。同日夕方には続報を公開し、EasyBlocksシリーズとOpenBlocks IoTシリーズの一部機種についてアップデート手順を示すとともに、OpenBlocksシリーズについても製品や構成に応じた対策方法を案内した。
パッチの適用や対処方法の公表後も、顧客企業からの問い合わせは続いた。ブログエントリを公開した2026年10月27日時点までに、サポート部門にはPHPの脆弱性に関するメールが150件近く届いていたという。
今回の経験を通じて、「終わりのないセキュリティ対策」の重要性をあらためて実感したと担当者は明かす。ある脆弱性に対処しても、新たな脆弱性が見つかる可能性がある。IT製品／サービスについては、導入時にセキュリティを確保するだけではなく、運用を続けながらセキュリティを維持する必要があると、担当者は指摘する。
本稿は、ぷらっとホームが2026年10月27日に公開した公式ブログのエントリを基に作成しました。
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