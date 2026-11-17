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2026年10月21日、プログラミング言語「PHP」の脆弱（ぜいじゃく）性「CVE-2026-109618」「CVE-2026-109619」について、PHPのセキュリティチームが修正プログラム（以下、パッチ）を公開した。これら2件の脆弱性の組み合わせは「PHP2Shell」と呼ばれる。これらの脆弱性を悪用すると、攻撃者はWebサーバに外部から細工したリクエストを送ることで、認証を必要とせずに任意のコードを実行できる可能性がある。

パッチの公開に先立つ予告の段階から、対策の準備を促すニュースが相次いだ。高市早苗首相もパッチ公開当日の21日22時ごろ、自身の「X」（旧「Twitter」）アカウントで緊急の対処を呼び掛けた。企業が影響範囲の確認とパッチの適用を急ぐ中、予防的にWebサイトやWebサービスを一時停止する動きが広がり、各社の事業に影響が及んだ。

PHP重大脆弱性にどう動いた？ ぷらっとホームが明かした初動

サーバなどのITインフラ機器を開発・製造するぷらっとホームも、今回の脆弱性への対処を迫られた。同社は2026年10月27日、公式ブログ「ぷらっとブログ」で、脆弱性公表を受けた社内の対処や顧客への案内まで、一連の動きを紹介した。どこに影響が及び、どのような体制で対処したのか。