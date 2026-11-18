JetBrainsは2026年11月10日（現地時間）、開発者エコシステムの現状を調査した年次レポート「The State of Developer Ecosystem 2026」を発表した。2017年に始まった同調査は今回で10回目。2026年5〜7月に実施し、198の国と地域の2万8945人の開発者から有効回答を得た。

Pythonは利用率が65％に達し、初めてJavaScript（59％）を抜いて、最も広く使われる言語となった。TypeScriptの利用率は2017年から3倍以上に伸びており、Javaを抜いて5位に浮上した。JetBrainsはJavaScript、HTML/CSS、SQL、Javaを「Big 4」と位置付け、「衰退しつつある」と表現。2019〜2020年にピークを迎え、それ以来着実に下降しているという認識を示した。

Ruby、Objective-C、Scalaはいずれも2017年以降、シェアの半分以上を失い、現在はわずか2〜3％となっている。一方、PHPは2021年は32％、2026年は16％に低下し、過去5年間だけで半減している。

JetBrainsは、過去5年間のユーザー数の増加、増加の安定性、導入を計画している開発者の割合、ユーザーロイヤルティーなどを組み合わせて算出した「JetBrains Language Promise Index」（言語有望度インデックス）という指標も公表している。3年目となる2026年は、前年と同じくTypeScriptが首位となり、Rust、Pythonが続いた。

プログラミング言語に関する他の主な調査結果は以下の通り。

高収入従業員（国または地域において給与額が上位4分の1に入る従業員）の割合を言語別に見たところ、Rustが43％で首位となり、Goが小差の42％で2位につけた

RustとGoは、「今後6カ月間に採用したい」と答えた開発者の割合でも、それぞれ10％、8％で首位、2位となった

AIエージェントの利用は標準的な慣行に

ソフトウェア開発におけるAIの利用はもはや差異化要因ではなく、標準的な慣行となっている。雇用されている開発者の半数以上が、業務タスクの60％以上でAIエージェントを使っている。実験的な取り組みも活発だ。今後1年間に新しいAIツールを試す予定がないと答えた開発者は、23％にとどまる。

開発者によるAIエージェントの使い方は、開発経験年数によって異なる。シニア開発者はプロンプトを与えるだけでなく、ガイドライン、仕様、作業結果の検証手段もエージェントに提供している。

シニア開発者は、AIの出力に対する評価が厳しい。AIが生成した解決策は自分のものより優れていると答えた割合は、経験1〜2年の開発者では60％に達するのに対し、経験16年以上の開発者では47％だった。

AIのROI測定方法はまだ模索段階

AIの効果を測定するための指標として最も一般的なのは、トークン使用量だ。技術マネジャーの51％が、自分の所属する組織でこれを追跡していると答えた。ただし、最も有益な指標の一つに挙げた割合は30％に過ぎない。一方、実質的な時間短縮効果は、逆の傾向を示した。有益な指標と答えた割合は39％だが、追跡している割合は28％にとどまる。

AIのROI（投資対効果）に対する満足度は、企業規模によって異なる。小規模な組織では、技術マネジャーの半数以上がAI支出の効果に満足している。これに対し、大規模な組織では34％だった。ROIを測定していない組織でも、マネジャーの40％が満足していると答えた。

開発者が「雇用市場が良好」と答えた割合、日本が国・地域別で突出

自分の地域の雇用市場の状況が良好だと答えた開発者は、18％にとどまる。日本は例外で、43％が良好と答えた。

それでも、開発者の4人に3人は、「もしやり直せるとしても、同じキャリアを選ぶ」と答えた。この傾向は、アーキテクト、チームリード、DevOpsおよびインフラエンジニアの間で最も顕著だった。

上記以外の主な調査結果は、下記の通り。