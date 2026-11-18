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Microsoftは2022年6月15日（米国時間）、同社のOS「Windows 10」の一部バージョンにおいて、Webブラウザ「Internet Explorer 11」（以下、IE 11）のデスクトップアプリケーションのサポートを終了した。同社はIE 11など「Internet Explorer」（以下、IE）の機能に依存するレガシーなWebシステムについて、「Internet Explorerモード」（以下、IEモード）への移行を案内している。

IEモードは、IEの後継Webブラウザ「Microsoft Edge」（以下、Edge）で、IE向けのWebサイトを表示する互換機能だ。Microsoftは、「Windows 11」など対象の「Windows」では、少なくとも2029年までIEモードをサポートすると表明している。サポートの終了時には、1年前に通知するという。

企業では、EdgeやGoogleの「Chrome」といった、IE固有の技術に依存しない現行のWebブラウザ（以下、モダンブラウザ）への移行が難しいことがある。古いシステムがIE固有の機能に依存していたり、システムの改修に費用がかかったりするだけではなく、そもそも既存ベンダーが該当システムの改修を終了しているといった事情があるからだ。

“IEごと”PCから切り離す方法とは？

こうした中、ソフトウェア開発を手掛けるクリアコードは2026年10月13日、IEモードに依存するレガシーWebシステムを段階的に移行・継続利用する方法について、技術検証（PoC：概念実証）の結果を明らかにした。その方法と、PoCの内容を見ていこう。

クリアコードはIEモードに依存するWebシステムの移行・継続利用について、複数の方法を検討している。このうち2026年9月に社内で検証したのは、IEをユーザーのPCから切り離し、社内に用意した専用のサーバで動かして使う方法だ。 この方法では、MicrosoftのサーバOS「Windows Server」のアプリケーション配信機能である「RemoteApp」を活用する。RemoteAppは、サーバで動作するアプリケーションの画面だけを、ユーザーのPCに表示できる。 PoCでは業務利用を想定して、RemoteAppでIEを起動し、ローカルプリンタの利用やクリップボードの共有、ローカルドライブへのアクセスについて動作を確認した。その結果、IEをユーザーのPCに残さずにサーバで実行して、ユーザーのPCにその画面を表示する方法が、技術的に実現可能だと分かった。 セキュリティをどう確保するか IEをサーバに隔離するだけでは、セキュリティ対策として十分ではない。MicrosoftはIEモードを使う前提として、WindowsとEdgeの最新の更新プログラムをインストールするよう案内している。IE依存のシステムでは、更新プログラムの適用によって互換性に影響が出る可能性があるとクリアコードは指摘。更新プログラムの適用を続けることと、IEを隔離して利用する仕組みの両方が重要だと説明する。 クリアコードが重視する具体的な対策は次の通りだ。まずIEを実行する専用サーバを社内に設置し、利用できるユーザーや端末、IEの接続先、ネットワークをそれぞれ限定する。ユーザーのPCにはIEの画面だけを転送し、IEそのものはPCから切り離したサーバ内で動作させる。 運用面では、ユーザーのPCと専用サーバとの間でやりとりできる情報や、利用できる機能を必要最小限に絞る。WindowsとEdgeの更新プログラムの適用を止めず、適用前にIEで利用するシステムが適用後も動作するかどうかを検証する。 クリアコードは今後、IEモードを使っている企業や組織へのヒアリングを進め、IEへの依存状況やモダンブラウザへの移行における課題を把握する。その上で、企業の状況に応じて複数の方法を組み合わせて、段階的に移行するための支援を続ける考えだ。