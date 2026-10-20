この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

制限時間内にプログラミングの課題を解き、得点や提出時間で順位を競う競技である「競技プログラミング」。その参加者である競技プログラマーは、どのような企業で働きたいと考えているのか。その実態を明らかにするための調査を、競技プログラミングのコンテストを開催するサイト「AtCoder」を運営するAtCoder社が実施している。

AtCoder社は2026年9月30日、その2026年版である「AtCoder 競技プログラマー就職企業人気ランキング2026」の結果を発表した。AtCoderのコンテストへの参加用IDを持つ競技プログラマーを対象に、就職を希望する企業やその選定理由、働きたい業種・職種を尋ねた調査だ。

“すご腕プログラマー”が就職したい企業のナンバーワンは？

競技プログラマーが就職先に選びたい企業はどこであり、その決め手は何なのか。特にAtCoderのコンテストで優秀な成績を収めた“すご腕”の競技プログラマーは、どのような企業を志望しているのか。調査結果から探る。

就職を希望する企業として、学生競技プログラマーから最も多くの票を集めたのは、任天堂だった（図1）。2021年や2023年、2024年、2025年の調査で首位だったGoogleに代わり、調査開始以来、初めて首位が入れ替わった（2022年は調査未実施）。前回の2025年調査では、1位のGoogleと任天堂の得票差は1票だった。今回の2026年調査の2位はGoogle、3位はALGO ARTISだった。 図1 学生および社会人競技プログラマーの就職企業人気ランキング（出典：AtCoderのプレスリリース）《クリックで拡大》 ALGO ARTISは、火力発電所の燃料運用計画や化学プラントの生産計画など、複雑な条件を踏まえた計画をAIで自動立案するサービスを手掛ける。2021年7月にディー・エヌ・エー（DeNA）からスピンオフした。 社会人競技プログラマーの就職企業人気ランキングの1位はGoogleで、5回連続の首位となった。2位はALGO ARTIS、3位は商業用不動産のデータ分析サービスを手掛けるestieと、トヨタ自動車が並んだ。7位にAnthropic、12位にOpenAIと、生成AI関連企業も上位に入った。この2社は、2025年調査では社会人からの得票がなかった。 AtCoder社は、競技プログラマーの「レーティング」別の就職企業人気ランキングも発表した。レーティングは、AtCoderのコンテストでの成績に基づいて競技プログラマーの実力を示す指標で、学生・社会人を問わず共通の基準となる。同社はレーティングに応じて参加者を8段階のランクに分けており、レーティング「1600」以上が上位4段階に当たる。 レーティング1600以上の学生競技プログラマーの就職企業人気ランキングでは、ALGO ARTISが2025年調査に続いて1位となった（図2）。つまりAtCoderのコンテストで高い成績を収めた学生競技プログラマーの間で、就職希望先としてALGO ARTISが最も多くの票を集めたということだ。 図2 学生競技プログラマーの就職企業人気ランキング（レーティング別）（出典：AtCoderのプレスリリース）《クリックで拡大》 社会人競技プログラマーでは、レーティング1600以上の就職企業人気ランキングでGoogleとALGO ARTISが同率1位となった（図3）。3位には、企業向けのAI開発や導入支援を手掛けるPolaris.AIが入った。 図3 社会人競技プログラマーの就職企業人気ランキング（レーティング別）（出典：AtCoderのプレスリリース）《クリックで拡大》 給与か成長機会か？ 競技プログラマーが企業選びで重視する条件 就職を希望する企業について選定理由を聞くと、学生競技プログラマーは「成長できる環境である」、社会人競技プログラマーは「給与や賞与が高い」が1位だった。学生・社会人競技プログラマー共に、この2つと「優秀な先輩（エンジニア）がいる」「福利厚生制度が充実している」が、2025年調査と同様に上位4項目を占めた。社会人競技プログラマーでは、2025年調査と同様に「従業員の人間関係が良い」が5位に入った。 レーティング別に見ると、学生・社会人競技プログラマー共に、レーティングが高いほど「既に競技プログラマーが入社している」「競技プログラマー内で著名な企業である」を企業選びの理由として重視していた。 働きたい業種は、学生・社会人競技プログラマー共に、3年連続で「ソフトウェア」「インターネット」「電子・電気機器」が上位3位に入った。働きたい職種は、学生・社会人競技プログラマー共に、2025年調査と同様にシステムエンジニア、ソフトウェアエンジニア、研究職が上位3位を占めた。1位は、学生競技プログラマーがシステムエンジニア、社会人競技プログラマーがソフトウェアエンジニアだった。 今回の調査は、AtCoder社が2026年8月、初心者向けの競技プログラミングコンテスト「AtCoder Beginner Contest 471」の参加登録時に実施し、競技プログラマー972人（学生676人、社会人266人、その他30人）から有効回答を得た。就職企業人気ランキングには、AtCoder社を除き、得票数が2票以上の企業を掲載している。