import csv



# サンプルデータとテキストファイルの内容を出力する関数の準備

header = ['name', 'age', 'tel']

isshiki = ['一色', 25, 'xxxx-yyyy']

endo = ['遠藤', 45, 'mmmm-nnnnn']

kawasaki = ['かわさき', 80, 'zzzz-aaaa']

mylist = [isshiki, endo, kawasaki]



for row in mylist:

print(row)

# 出力結果:

#['一色', 25, 'xxxx-yyyy']

#['遠藤', 45, 'mmmm-nnnnn']

#['かわさき', 80, 'zzzz-aaaa']



from pathlib import Path

def print_lines():

print(Path('test.csv').read_text())



# csvモジュールを使って1行の内容をCSVファイルに書き込み

with open('test.csv', 'w', newline='') as f:

writer = csv.writer(f)

writer.writerow(isshiki)



print_lines() # 一色,25,xxxx-yyyy



# csvモジュールを使って複数行の内容をCSVファイルに書き込み

with open('test.csv', 'w', newline='') as f:

writer = csv.writer(f)

writer.writerows(mylist)



print_lines()

# 出力結果:

#一色,25,xxxx-yyyy

#遠藤,45,mmmm-nnnnn

#かわさき,80,zzzz-aaaa



# ヘッダーを行頭に書き込む

with open('test.csv', 'w', newline='') as f:

writer = csv.writer(f)

writer.writerow(header)

writer.writerows(mylist)



print_lines()

# 出力結果:

#name,age,tel

#一色,25,xxxx-yyyy

#遠藤,45,mmmm-nnnnn

#かわさき,80,zzzz-aaaa



# 区切り文字をカンマからタブに変更する

with open('test.tsv', 'w', newline='') as f:

writer = csv.writer(f, delimiter='\t')

writer.writerow(isshiki)



repr(Path('test.tsv').read_text()) # "'一色\\t25\\txxxx-yyyy\

'"



# 全てのフィールドを引用符で囲む(デフォルトはダブルクオート)

with open('test.csv', 'w', newline='') as f:

writer = csv.writer(f, quoting=csv.QUOTE_ALL)

writer.writerow(isshiki)



print_lines() # "一色","25","xxxx-yyyy"



# 数値以外のフィールドをシングルクオートで囲む

with open('test.csv', 'w', newline='') as f:

writer = csv.writer(f, quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC, quotechar="'")

writer.writerow(isshiki)



print_lines() # '一色',25,'xxxx-yyyy'



# 辞書の要素をCSVファイルに書き込む

mydict_list = [dict(zip(header, row)) for row in mylist]

for items in mydict_list:

print(items)

# 出力結果:

#{'name': '一色', 'age': 25, 'tel': 'xxxx-yyyy'}

#{'name': '遠藤', 'age': 45, 'tel': 'mmmm-nnnnn'}

#{'name': 'かわさき', 'age': 80, 'tel': 'zzzz-aaaa'}



with open('test.csv', 'w', newline='') as f:

writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=header)

writer.writeheader()

writer.writerows(mydict_list)



print_lines()

# 出力結果:

#name,age,tel

#一色,25,xxxx-yyyy

#遠藤,45,mmmm-nnnnn

#かわさき,80,zzzz-aaaa