def handle_command(command):

actions = {

'go': 'go straight',

'right': 'turn to right',

'left': 'turn to left',

'back': 'go back',

'rest': 'take a break',

'eat': 'mog mog',

'look': 'there is something to inspect'

}

action = actions.get(command, 'unknown command')

print(action)