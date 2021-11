# datetimeモジュールを使用

import datetime



t_delta = datetime.timedelta(hours=9)

JST = datetime.timezone(t_delta, 'JST')

now = datetime.datetime.now(JST)

print(repr(now))

# 出力例

#datetime.datetime(2021, 11, 4, 17, 37, 28, 114417, tzinfo=datetime.timezone

#(datetime.timedelta(seconds=32400), 'JST'))

print(now) # 2021-11-04 17:37:28.114417+09:00



# YYYYMMDDhhmmss形式に書式化

d = now.strftime('%Y%m%d%H%M%S')

print(d) # 20211104173728



d = f'{now:%Y%m%d%H%M%S}' # f文字列

d = format(now, '%Y%m%d%H%M%S') # format関数

d = '{:%Y%m%d%H%M%S}'.format(now) # 文字列のformatメソッド

print(d) # 20211104173728



# YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式に書式化

d = now.strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S')

print(d) # 2021/11/04 17:37:28



# MM/DD/YY hh:mm:ss形式に書式化

d = now.strftime('%x %X')

print(d) # 11/04/21 17:37:28



# 日付のみを書式化

d = now.date().strftime('%Y/%m/%d')

print(d) # 2021/11/04



# 時刻のみを書式化

t = now.time().strftime('%X')

print(t) # 17:37:28



# 西暦を2桁に

d = now.strftime('%y/%m/%d %H:%M:%S')

print(d) # 21/11/04 17:37:28



# 12時間制+AM/PM表示

d = now.strftime('%Y/%m/%d %I:%M(%p)')

print(d) # 2021/11/04 05:11(PM)



# 曜日を含む日付

d = now.strftime('%Y年%m月%d日(%a)')

print(d) # 2021年11月04日(Thu)



d_week = {'Sun': '日', 'Mon': '月', 'Tue': '火', 'Wed': '水',

'Thu': '木', 'Fri': '金', 'Sat': '土'}

key = now.strftime('%a')

w = d_week[key]

d = now.strftime('%Y年%m月%d日') + f'({w})' #f'{now:%Y年%m月%d日}({w})'

print(d) # 2021年11月04日(木)



d_week = '日月火水木金土日' # インデックス0の'日'は使用されない

idx = now.strftime('%u') # '%u'では月曜日がインデックス'1'となる

w = d_week[int(idx)]

d = now.strftime('%Y年%m月%d日') + f'({w})'

print(d) # 2021年11月04日(木)



# タイムゾーン

d = now.strftime('%X%z(%Z)')

print(d) # 17:37:28+0900(JST)



# timeモジュールを使用

import time



now = time.localtime()

print(now)

# 出力例

#time.struct_time(tm_year=2021, tm_mon=11, tm_mday=4, tm_hour=19, tm_min=40,

#tm_sec=1, tm_wday=3, tm_yday=308, tm_isdst=0)



d = time.strftime('%Y%m%d%H%M%S', now) # YYYYMMDDhhmmssに書式化

d = time.strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S', now) # YYYY/MM/DD hh:mm:ssに書式化

d = time.strftime('%x %X', now) # MM/DD/YY hh:mm:ssに書式化

d = time.strftime('%y/%m/%d %H:%M:%S', now) # YY/MM/DD hh:mm:ssに書式化

d = time.strftime('%Y/%m/%d %I:%M(%p)', now) # 12時間制+AM/PM表示

d = time.strftime('%Y年%m月%d日(%a)', now) # 曜日を含む日付



d_week = {'Sun': '日', 'Mon': '月', 'Tue': '火', 'Wed': '水',

'Thu': '木', 'Fri': '金', 'Sat': '土'}

key = time.strftime('%a', now)

w = d_week[key]

d = time.strftime('%Y年%m月%d日', now) + f'({w})'

print(d) # 2021年11月04日(木)