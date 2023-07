# 基本型

import time



start = time.time() # 現在時刻(処理開始前)を取得



# 実行したい処理を記述



end = time.time() # 現在時刻(処理完了後)を取得



time_diff = end - start # 処理完了後の時刻から処理開始前の時刻を減算する

print(time_diff) # 処理にかかった時間データを使用



def fact(x):

result = 1

if x == 0 or x == 1:

return result # 0!と1!の値は1

for n in range(1, x+1):

result *= n

return result



start = time.time()



for n in range(10000):

result = fact(1000)



end = time.time()



time_diff = end - start

print(time_diff)



# time.perf_counter関数を使う

start = time.perf_counter()



for n in range(10000):

result = fact(1000)



end = time.perf_counter()



time_diff = end - start

print(time_diff)



# 処理時間を計測する関数を定義

def get_time_diff(func, *args, time_func=time.time, count=1000):

result = None

start = time_func()

for _ in range(count):

result = func(*args)

end = time_func()

time_diff = end - start

return time_diff, result



time_diff, result = get_time_diff(fact, 1000)