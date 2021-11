この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2021年11月4日(米国時間)、WindowsやLinux、macOSに対応するクロスプラットフォームのエディタ「Visual Studio Code」(以下、VS Code)の最新版「October 2021」リリース(バージョン1.62)を公開した。

VS Codeチームは、VS Codeバージョン1.62の準備と並行して、インストールが不要で、Webブラウザから利用できる「Visual Studio Code for the Web」(以下、VS Code for the Web)の開発も進め、2021年10月にプレビュー版を公開済みだ。このプレビュー版もVS Codeバージョン1.62に対応してアップデートされている。

VS Codeバージョン1.62では、2021年10月に発表された計画通り、GitHubのイシューとプルリクエストへの対応に重点が置かれている。VS Codeのリポジトリ全体で4163件のイシューがクローズされた(イシューの優先順位調整または解決の結果として)。その一方で2222件の新しいイシューが作成された。VS Codeのメインリポジトリではオープン機能リクエストが2941件、オープンバグが1246件となっている。また、194件のプルリクエストがクローズされた。

VS Codeバージョン1.62ではこの他、ワークベンチやエディタ、ターミナル、言語、ノートブックなどの機能が追加、改善されている。

ワークベンチではパラメーターをハイライト表示

今回、設定エディタのアクセシビリティー機能にさまざまな改善が加えられた。検索アイコンもアップデートされ、単語全体の一致を示すアイコンが区別しやすくなった。

さらに、パラメーターヒントで現在のパラメーターがハイライト表示されるようになった。

改良されたブラケットペアガイド

エディタには複数の改良を施した。まず、水平ガイドがブラケットペアの範囲を示すようになり、垂直ガイドがブラケットペアに囲まれたコードのインデントに依存するようになった。

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。