from openpyxl import Workbook



wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [

('YEAR', 'A', 'B', 'C'),

(2018, 750, 500, 300),

(2019, 850, 700, 400),

(2020, 700, 650, 500),

(2021, 900, 800, 400)

]



for v in values:

ws.append(v)



from openpyxl.chart import AreaChart, Reference



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



chart = AreaChart()

src = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin, max_col=cmax, max_row=rmax)

chart.add_data(src, titles_from_data=True)

cat = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax) # 項目名の設定

chart.set_categories(cat)

chart.title = 'Sample Chart' # グラフタイトル

chart.x_axis.title = 'YEAR' # 軸ラベル

chart.y_axis.title = 'SALES'

chart.anchor = 'A7' # グラフの表示位置

chart.width = 16 # グラフのサイズ

chart.height = 8



ws.add_chart(chart)

wb.save('sample_chart.xlsx')



# グラフのスタイルの変更

chart.grouping = 'stacked' # 積み上げ面グラフ

chart.grouping = 'percentStacked' # 100%積み上げ面グラフ