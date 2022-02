from openpyxl import Workbook

from openpyxl.chart import BarChart, Reference



wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [

('YEAR', 'A', 'B', 'C'),

(2018, 500, 1400, 1700),

(2019, 2000, 2700, 700),

(2020, 2700, 2700, 900),

(2021, 400, 2600, 1900)

]



for v in values:

ws.append(v)



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



src = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin, max_col=cmax, max_row=rmax)

chart = BarChart()

chart.add_data(src, titles_from_data=True)

ws.add_chart(chart)



# グラフタイトルと軸ラベルの設定

chart.title = 'Sample Chart'

chart.x_axis.title = 'YEAR'

chart.y_axis.title = 'SALES'



# 項目名の設定

cat = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax)

chart.set_categories(cat)



# グラフの表示位置とサイズの設定

chart.anchor = 'A10'

chart.width = 20

chart.height = 15



# グラフのスタイルを変更する

chart.style = 12

chart.legend.position = 'b'



# 横棒グラフにする

chart.type = 'bar'



wb.save('sample_chart.xlsx')



# 表の行と列が入れ替わっている場合

wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [ # values = list(zip(*values))

['YEAR', 2018, 2019, 2020, 2021],

['A', 500, 2000, 2700, 400],

['B', 1400, 2700, 2700, 2600],

['C', 1700, 700, 900, 1900]

]



for v in values:

ws.append(v)



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



src = Reference(ws, min_col=cmin, max_col=cmax, min_row=rmin+1, max_row=rmax)

chart = BarChart()

chart.add_data(src, from_rows=True, titles_from_data=True)

chart.x_axis.title = 'YEAR'

chart.y_axis.title = 'SALES'

chart.title = 'Sample Chart'

cat = Reference(ws, min_col=cmin+1, max_col=cmax, min_row=rmin)

chart.set_categories(cat)

ws.add_chart(chart, 'A8')

wb.save('sample_chart.xlsx')