class NameHolder { private name: string = "名無し"; // (1) constructor(name: string) { this.name = name; } showMyName(): void { console.log(`お名前: ${this.name}`); // (2) } showYourName(yourName: string): void { console.log(`私の名前は${this.name}で、あなたのお名前は${yourName}`); // (3) } } const nameHolder = new NameHolder("田中太郎"); // (4) nameHolder.showMyName(); // (5) nameHolder.showYourName("鈴木二郎"); // (6)