# 取りあえず仮で、空の関数を定義して、コードが実行できるようにしておく

def forward_prop(cache_mode=False):

" 順伝播を行う関数。"

return None, None, None



y_true = np.array([1.0]) # 正解値

def back_prop(y_true, cached_outs, cached_sums):

" 逆伝播を行う関数。"

return None, None



LEARNING_RATE = 0.1 # 学習率(lr)

def update_params(grads_w, grads_b, lr=0.1):

" パラメーター(重みとバイアス)を更新する関数。"

return None, None



# ---ここまでは仮の実装。ここからが必要な実装---



# 訓練処理

y_pred, cached_outs, cached_sums = forward_prop(cache_mode=True) # (1)

grads_w, grads_b = back_prop(y_true, cached_outs, cached_sums) # (2)

weights, biases = update_params(grads_w, grads_b, LEARNING_RATE) # (3)



print(f'予測値:{y_pred}') # 予測値: None

print(f'正解値:{y_true}') # 正解値:[1.]