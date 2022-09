def is_even(x):

return x % 2 == 0



result = filter(is_even, [1, 2, 3, 4]) # リスト(反復可能オブジェクト)から偶数を抽出



# filter関数の戻り値はイテレータ(filterオブジェクト)

print(result) # <filter object at 0xXYZ...>



for item in result: # forループで処理する

print(item)

# 出力結果:

#2

#4



# list関数でリストに変換する

result = filter(is_even, [1, 2, 3, 4])

result = list(result)

print(result) # [2, 4]



# 同じことをするリスト内包表記

result = [num for num in [1, 2, 3, 4] if is_even(num)]

print(result) # [2, 4]



# ラムダ式を使う例

result = filter(lambda x: x % 2 == 0, [1, 2, 3, 4])

print(list(result)) # [2, 4]



# 関数を指定しない場合

result = filter(None, [0, 1, '', 'foo', True, False, None])

print(list(result)) # [1, 'foo', True]

# result = [item for item in [0, 1, '', 'foo', True, False, None] if item]



# 辞書の要素

data = {'foo': '000', 'bar': 'AAA', 'baz': '+++'}

result = filter(lambda k: k.startswith('ba'), data.keys()) # キーを反復

print(list(result)) # ['bar', 'baz']

# result = [k for k in data if k.startswith('ba')]



result = filter(lambda v: v.isalnum(), data.values())

print(list(result)) # ['000', 'AAA']

# result = [v for v in data.values() if v.isalnum()]



result = filter(lambda item: item[1].isalpha(), data.items())

print(dict(result)) # {'bar': 'AAA'}

# result = {item[0]: item[1] for item in data.items() if item[1].isalpha()}



# 辞書の辞書

data = {

'kawasaki': {'height': 129, 'weight': 129, 'age': 129},

'isshiki': {'height': 168, 'weight': 66, 'age': 26},

'endo': {'height': 175, 'weight': 80, 'age': 48}

}



result = filter(lambda item: item[0] == 'kawasaki', data.items())

print(dict(result)) # {'kawasaki': {'height': 129, 'weight': 129, 'age': 129}}

# result = {item[0]: item[1] for item in data.items() if item[0] == 'kawasaki'}



result = filter(lambda item: item[1]['height'] > 170, data.items())

print(dict(result)) # {'endo': {'height': 175, 'weight': 80, 'age': 48}}

# result = {item[0]: item[1] for item in data.items() if item[1]['height'] > 170}