result = map(int, ['1', '2', '3']) # リスト(反復可能オブジェクト)の要素を整数化



# map関数の戻り値はイテレータ(mapオブジェクト)

print(result) # <map object at 0xXYZ...>



for item in result: # forループで処理する

print(item, type(item))



# 出力結果:

#1 <class 'int'>

#2 <class 'int'>

#3 <class 'int'>



# list関数でリストに変換する

result = map(int, ['1', '2', '3']) # list関数でイテレータをリストに変換

result = list(result)

print(result) # [1, 2, 3]



# 同じことをするリスト内包表記

result = [int(num) for num in ['1', '2', '3']]



# 第2引数には反復可能オブジェクトを指定する

result = map(int, '123') # 文字列は反復可能オブジェクト

# result = [int(num) for num in '123']

result = list(result) # イテレータをリストに変換

print(result) # [1, 2, 3]



# 辞書の要素

d = {'foo': '_foo_', 'bar': '_bar_', 'baz': '_baz_'}

result = map(str.upper, d) # キーを反復

# result = [item.upper() for item in d]

print(list(result)) # ['FOO', 'BAR', 'BAZ']



result = map(str.upper, d.values()) # 値を反復

# result = [item.upper() for item in d.values()]

print(list(result)) # ['_FOO_', '_BAR_', '_BAZ_']



result = map(lambda item: f'{item[0]} : {item[1]}', d.items()) # キー/値を反復

# result = [f'{item[0]} : {item[1]}' for item in d.items()]

print(list(result)) # ['foo : _foo_', 'bar : _bar_', 'baz : _baz_']



# 第1引数には呼び出し可能なオブジェクトを指定する

# ユーザー定義関数

def subtract_1(num):

return num - 1



result = map(subtract_1, [0, 1, 2])

# result = [subtract_1(item) for item in [0, 1, 2]]

print(list(result)) # [-1, 0, 1]



# ラムダ式

result = map(lambda x: x - 1, [0, 1, 2])

# result = [item - 1 for item in [0, 1, 2]]

print(list(result)) # [-1, 0, 1]



# 呼び出し可能なインスタンス

class Subtract:

def __init__(self, subtracter=1):

self.subtracter = subtracter



def __call__(self, num):

return num - self.subtracter



subtract_1_from = Subtract(1)

print(subtract_1_from(10)) # 9

result = map(subtract_1_from, [0, 1, 2])

# result = [subtract_1_from(item) for item in [0, 1, 2]]

print(list(result)) # [-1, 0, 1]



# 反復可能オブジェクトを複数指定

l1 = ['foo', 'bar', 'baz']

l2 = [0, 1, 2, 3]

result = map(lambda x, y: f'{x} and {y}', l1, l2)

# result = [f'{x} and {y}' for x, y in zip(l1, l2)]

print(list(result)) # ['foo and 0', 'bar and 1', 'baz and 2']



result = map(lambda x, y, z: f'{x} and {y} and {z}', l1, l2)

print(list(result)) # TypeError