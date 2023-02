この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

本連載では、Cloud Native Computing Foundation(CNCF)がWebサイトで公開した「クラウドネイティブ成熟度モデル」を翻訳し、成熟度段階ごとに掲載している。

これは、組織におけるクラウドネイティブの取り組みを5つの成熟度段階に分け、各段階で具体的に何をすべきかを示すガイド文書。テクノロジー面をカバーしているのはもちろんのこと、人(組織)、プロセス、ポリシー、ビジネス上の成果(ビジネスアウトカム)の側面からも、やるべきことを示している。

今回は「レベル4―改善編」。レベル1でクラウドネイティブの概念検証(PoC:Proof of Concept)を終え、レベル2で最初のアプリケーションを本番に移行した組織は、レベル3で運用をスケールさせた。レベル4では、その改善に取り組む。この段階で何に注力し、具体的に何を実行すべきかについて説明した部分を掲載する。

なお、本連載では、2023年1月初めにWeb公開された時点での内容を翻訳している。翻訳の文責は筆者にある。

連載目次 第1回 プロローグ編 第2回 レベル1―構築編 第3回 レベル2―運用編 第4回 レベル3―スケール編 第5回 レベル4―改善編(本記事) 第6回 レベル5―最適化編

*ライセンスについての注意書き:本記事はCC BY 4.0に基づき、「Cloud Native Maturity Model」を翻訳して掲載するものです。上記URLのページ最下部に、「©2023 The CNCF Authors | Documentation Distributed under CC BY 4.0」と記載されています。

レベル4―改善

環境全体のセキュリティ、ポリシー、ガバナンスを改善します。

人

人についての概要

改善を進めるにつれて、開発チームがセルフサービスを行えるように能力を移転します。 リーダーシップからの完全なコミットメントを得ています。

組織変革

この段階では、クラウドが全サービスのデフォルトインフラストラクチャとなります。 事業部門は従来のようにサーバをリクエストするのではなく、DevSecOpsからのサービスをリクエストするようになります。

