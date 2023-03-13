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ラックは2023年3月10日、Amazon Web Services（AWS）へのサイバー侵害に対応する「AIクラウドセキュリティ運用支援サービス for AWS」の機能を拡充すると発表した。新たに「ネットワークファイアウォール」（Network FW）、「CSPM」（Cloud Security Posture Management）、脆弱（ぜいじゃく）性管理（Vulnerability Management：VM）の機能を提供する。

プレスリリース

WAF、CSPM、VM、Network FWを利用可能

AIクラウドセキュリティ運用支援サービス for AWSは、AWSに関するセキュリティ運用の支援サービスで、「WAF」（Web Application Firewall）の機能を中心に、セキュリティ運用に関する支援が受けられる。ラックと野村総合研究所の合弁会社であるニューリジェンセキュリティが提供しており、脅威情報収集分析エンジン「Cloudscort Managed Intelligence」と、ラックのセキュリティ運用システムを連携させることでAWSの不正な通信を遮断できるという。

ラックは追加された機能について次のように説明している。

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