param location string = resourceGroup().location

param siteName string // App Serviceの名前



// 「高度なツールサイト」のソースIPアドレス制限

var scmIpSecurityRestrictionsDefaultAction = 'Deny' // デフォルトで拒否(許可するIPは明示)

var scmIpSecurityRestrictionsUseMain = false // メインサイトとIP制限設定を共用しない

var scmIpSecurityRestrictions = [

{

action: 'Allow' // 許可。拒否するなら「Deny」

tag: 'Default' // IPアドレスを指定するなら「Default」。サービスタグなら「ServiceTag」

ipAddress: '203.0.113.128/28' // 対象のIPアドレス。16個のIPアドレスの例

priority: 1000 // 小さいほど優先順位が高い=先に処理される

name: 'CorpHeadquarter' // この規則の名前

description: '本社 ISPその1' // 説明

}

{

action: 'Allow'

tag: 'Default'

ipAddress: '198.51.100.11/32' // 単一のIPアドレス

priority: 1100

name: 'CorpBranch1'

description: '支社1'

}

]



// リソース生成: App Serviceのサイト本体

resource webApp 'Microsoft.Web/sites@2022-09-01' = {

name: siteName

location: location

properties: { /* ……<省略>…… */ }

}



// リソース生成: App ServiceのWeb設定

resource webAppConfig 'Microsoft.Web/sites/config@2022-09-01' = {

parent: webApp

name: 'web' // 必ず「web」を指定

properties: {

// ……<省略>……

scmIpSecurityRestrictionsDefaultAction: scmIpSecurityRestrictionsDefaultAction

scmIpSecurityRestrictionsUseMain: scmIpSecurityRestrictionsUseMain

scmIpSecurityRestrictions: scmIpSecurityRestrictions

// ……<省略>……

}

}