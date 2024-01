$numOfClients = 10 # 集計するクライアント数

$path = '<パス>' # 集計対象のリクエストのパス

# ↑例:「/path/to/file.ext」



# Front Doorで特定パスのリクエスト数を集計するためのクエリ

$query = @"

AzureDiagnostics

| where ResourceProvider == 'MICROSOFT.CDN'

| where Category == 'FrontDoorAccessLog'

| extend path = parse_url(requestUri_s)['Path']

| where path startswith '$path'

| summarize reqCount = count() by clientIP = clientIp_s

| top $numOfClients by reqCount desc

"@