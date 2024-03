この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

日立製作所(以下、日立)は2024年3月11日、アマゾン ウェブ サービス ジャパンと戦略的協業契約を締結したと発表した。

プレスリリース

日立は、2021年からアマゾン ウェブ サービス ジャパンと共同でソリューション開発に取り組んでいる。2022年には日立のストレージと「Amazon Web Services」(AWS)の「Amazon Simple Storage Service」(Amazon S3)にまたがる共通データ運用管理と、日立のストレージとAWS間の接続パスを冗長化。2023年には「EverFlex from Hitachi」でパブリッククラウド連携の中核となる「Hitachi Virtual Storage Platform on cloud」(VSP on cloud)を提供するなど、ミッションクリティカルなハイブリッドクラウドに向けたソリューションの協創に注力してきた。

日立とAWSが締結した協業契約のポイントは、主に3つ。

ハイブリッドクラウドでの自由なデータ活用 共同プロモーションの実施 ハイブリッドクラウドソリューションの構築、運用支援体制の強化

1.ハイブリッドクラウドでの自由なデータ活用

両社のサービスを組み合わせ、ハイブリッドクラウド環境での自由で安全なデータ活用を目指す。オンプレミスの日立ストレージと、AWS上のVSP on cloudを使って「共通データ基盤の運用効率化、自動化に向けた取り組みを推進する」としている。

