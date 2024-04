この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2024年3月13日(米国時間)、「Microsoft Copilot for Security」(以下、Copilot for Security)を4月1日に一般提供を開始する旨を発表した。MicrosoftはCopilot for Securityについて「セキュリティおよびIT専門家が見逃したものをキャッチし、迅速に行動し、チームの専門知識を強化するのに役立つ」と述べている。

Microsoft Copilot(以下、Copilot)は、Microsoftが毎日処理している78兆件以上のセキュリティシグナルを含む大規模データと脅威インテリジェンスから情報を得て、大規模な言語モデルと組み合わせることで、カスタマイズされた洞察を提供するという。「Copilotを使用すれば、AIのスピードとスケールを活用し、セキュリティの運用を変革することが可能だ」(Microsoft)

Copilot for Securityは従量課金制に

