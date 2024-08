この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency:米国国防総省国防高等研究計画局)は2024年7月31日(米国時間)、「Translating All C to Rust」(TRACTOR)プログラムの開始を発表した。非常に脆弱(ぜいじゃく)なレガシーC言語コードから、本質的により安全なRust言語のコードへの変換を自動化することを目指す。

広く使われてきたプログラミング言語であるCとC++は、メモリ安全性を備えていない。これらの言語では、プログラマーがメモリを直接操作できるため、誤ってプログラムエラーを引き起こし、メモリを破損させてしまう可能性がある。

C言語を変換する背景

