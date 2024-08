$site = Get-AzWebApp -Name <App Service名> ` # App Serviceを取得

-ResourceGroupName <App Serviceのリソースグループ名>

$appSettings = $site.SiteConfig.AppSettings # 既存のアプリ設定を抽出



# 既存のアプリ設定の一覧をハッシュテーブルに変換

$newAppSetHash = @{}

$appSettings | ForEach-Object {

$newAppSetHash[$_.Name] = $_.value

}



# シークレットを参照するアプリ設定をハッシュテーブルに追加

$appSetName = "<アプリ設定の名称>" # 半角の英数字とピリオド、アンダースコア

$appSetValue = "@Microsoft.KeyVault(VaultName=<Key Vault名>;SecretName=<シークレット名>)"

$newAppSetHash[$appSetName] = $appSetValue



# ハッシュテーブルからアプリ設定を変更

Set-AzWebApp -Name $site.Name `

-ResourceGroupName $site.ResourceGroup `

-AppSettings $newAppSetHash