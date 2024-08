function onEdit(e) {

var sheet = e.source.getActiveSheet();

var range = e.range;

var row = range.getRow();

var col = range.getColumn();



// チェックボックスがある行と列を確認

if (row === 3 && (col === 2 || col === 3 || col === 4)) {

var value = range.getValue();



// チェックが入った場合

if (value === true) {

// 他のチェックボックスのチェックを外す

if (col !== 2) sheet.getRange("B3").setValue(false);

if (col !== 3) sheet.getRange("C3").setValue(false);

if (col !== 4) sheet.getRange("D3").setValue(false);

}

}

}