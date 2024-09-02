「Windows Terminal Preview 1.22」公開　Sixel画像や書記素クラスタに対応コマンドを保存して簡単に呼び出せるスニペットペインも利用可能に

Microsoftは「Windows Terminal Preview 1.22」をリリースした。Sixel画像や書記素クラスタのサポート、スニペットペイン、CMDのクイック修正といった新機能を提供する。

» 2024年09月02日 08時00分 公開
[＠IT]

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　Microsoftは2024年8月27日（米国時間）、「Windows Terminal Preview 1.22」をリリースした。主な新機能は、Sixel画像のサポート、書記素クラスタのサポート、スニペットペイン、CMD（コマンドプロンプト）のクイック修正などだ。

　またMicrosoftは、「Windows Terminal」の最新安定版がバージョン1.21に移行したことも明らかにした。

　Windows TerminalとWindows Terminal Previewは、Microsoft StoreやGitHubのリリースページから、あるいは「winget」を使ってインストールできる。Windows Terminal Preview 1.22の主な新機能は以下の通り。

Sixel画像のサポート

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