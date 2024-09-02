Microsoftは「Windows Terminal Preview 1.22」をリリースした。Sixel画像や書記素クラスタのサポート、スニペットペイン、CMDのクイック修正といった新機能を提供する。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
Microsoftは2024年8月27日（米国時間）、「Windows Terminal Preview 1.22」をリリースした。主な新機能は、Sixel画像のサポート、書記素クラスタのサポート、スニペットペイン、CMD（コマンドプロンプト）のクイック修正などだ。
またMicrosoftは、「Windows Terminal」の最新安定版がバージョン1.21に移行したことも明らかにした。
Windows TerminalとWindows Terminal Previewは、Microsoft StoreやGitHubのリリースページから、あるいは「winget」を使ってインストールできる。Windows Terminal Preview 1.22の主な新機能は以下の通り。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.