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» 2023年05月30日 08時00分 公開

「Windows Terminal Preview 1.18」が登場、タブの切り離しや右クリックメニューに対応ポータブルモードも利用可能に

「Windows Terminal Preview 1.18」がリリースされた。主な新機能は、「タブの切り離し」「環境変数の更新」「右クリックコンテキストメニュー」「テキストレンダリングエンジンの改良」「ポータブルモード」などだ。

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　Microsoftは2023年5月24日（米国時間）、「Windows Terminal Preview 1.18」をリリースした。主な新機能は、「タブの切り離し」「環境変数の更新」「右クリックコンテキストメニュー」「テキストレンダリングエンジンの改良」「ポータブルモード」などだ。

　またMicrosoftは、「Windows Terminal」の最新安定版がバージョン1.17に移行したことも明らかにした。

　Windows TerminalとWindows Terminal Previewは、Microsoft StoreやGitHubのリリースページから、あるいは「winget」を使ってインストールできる。Windows Terminal Preview 1.18の新機能は次の通り。

タブの切り離し

　Windows Terminalのタブを切り離し、新しいターミナルウィンドウを作成できるようになった。これは以前から要望の多かった機能だ。

　あるターミナルウィンドウから別のウィンドウにタブを移動することもできる。

ターミナルウィンドウ間でタブを移動（提供：Microsoft）

環境変数の更新

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