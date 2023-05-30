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Microsoftは2023年5月24日（米国時間）、「Windows Terminal Preview 1.18」をリリースした。主な新機能は、「タブの切り離し」「環境変数の更新」「右クリックコンテキストメニュー」「テキストレンダリングエンジンの改良」「ポータブルモード」などだ。
またMicrosoftは、「Windows Terminal」の最新安定版がバージョン1.17に移行したことも明らかにした。
Windows TerminalとWindows Terminal Previewは、Microsoft StoreやGitHubのリリースページから、あるいは「winget」を使ってインストールできる。Windows Terminal Preview 1.18の新機能は次の通り。
Windows Terminalのタブを切り離し、新しいターミナルウィンドウを作成できるようになった。これは以前から要望の多かった機能だ。
あるターミナルウィンドウから別のウィンドウにタブを移動することもできる。
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