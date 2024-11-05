「Windows Terminal Canary」でターミナルチャットを利用することで、ターミナルを離れることなく、「GitHub Copilot」からコマンドの提案や説明を受けられるようになった。
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Microsoftは2024年10月29日（米国時間）、「Windows Terminal Canary」でターミナルチャットを利用することで、ターミナルを離れることなく、「GitHub Copilot」からコマンドの提案や説明を受けられるようになったと発表した。
この機能は、AI（人工知能）コーディングアシスタントであるGitHub Copilotの全サブスクリプションプラン（Individual、Business、Enterprise）のユーザーが利用できる。無料トライアルユーザーも利用可能だ。
Windows Terminal Canaryは、「Windows Terminal」の開発中の最新機能を搭載するナイトリービルド。Windows Terminalの安定版や「Windows Terminal Preview」よりも安定性が低い。Windows TerminalのGitHubリポジトリからアプリインストーラーとZIPファイルが配布されている。
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