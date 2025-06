import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.stats import norm, pearsonr



rho = 0.58 # 母相関係数

n = 10 # サンプル数



### 理論値の作成 ###



# フィッシャー変換

z_mean = np.arctanh(rho) # 平均

z_std = 1 / np.sqrt(n - 3) # 標準偏差



# zの値を生成。ここでは、範囲を-1.2〜2.4とする

z_vals = np.linspace(-1.2, 2.4, 100)

pdf_z = norm.pdf(z_vals, loc=z_mean, scale=z_std)



# フィッシャー変換の逆変換

r_vals = np.tanh(z_vals)

pdf_r = pdf_z / (1 - r_vals**2) # ヤコビアン補正



### サンプリングした値の作成 ###



count = 10000 # 繰返し回数



# サンプリングした相関係数を記録するための変数

r_samples = np.empty(count)



# 共分散行列

cov = [[1.0, rho], [rho, 1.0]]



# 2変量正規分布からサンプルを生成

for i in range(count):

samples = np.random.multivariate_normal(mean=[0, 0], cov=cov, size=n)

r_samples[i], _ = pearsonr(samples[:, 0], samples[:, 1])



# フィッシャー変換

z_samples = np.arctanh(r_samples)



# 理論値のグラフ

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(r_vals, pdf_r, linewidth=2)

plt.plot(z_vals, pdf_z, linewidth=2)



# サンプルのヒストグラム

plt.hist(r_samples, bins=100, density=True, alpha=0.5)

plt.hist(z_samples, bins=100, density=True, alpha=0.5)



# 描画

plt.ylim(0.0,2.0)

plt.xlim(-1.2, 2.4)

plt.ylabel("Density")

plt.show()