from sklearn.datasets import load_wine

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.model_selection import train_test_split



# データセットの読み込み

wine = load_wine()



# 特徴量とターゲットの取得

X = wine.data

y = wine.target



# クラス1(0)とクラス2(1)のデータだけに絞り込む

mask = (y == 0) | (y == 1)

X = X[mask]

y = y[mask]



# データの標準化

scaler = StandardScaler()

X_scaled = scaler.fit_transform(X)



# 訓練セットとテストセットに分割

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.1, random_state=0)



print(f'訓練セットのサイズ: {X_train.shape}') # 例: 訓練セットのサイズ: (117, 13)

print(f'テストセットのサイズ: {X_test.shape}') # 例: テストセットのサイズ: (13, 13)