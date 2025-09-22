連載目次

パッケージソフトウェア、クラウドサービス、生成AI（人工知能）のLLM（大規模言語モデル）など、ユーザー企業がシステムの重要な構成要素を選定しなければならない場面が、近年とみに増えてきた。

ベンダーの技術者が一からプログラミングしてシステムを開発した時代であれば、ユーザー企業はベンダーに全てを任せ、採用する技術を自らの責任で決めることは少なかった。

しかし昨今は、さまざまな業務を支援するパッケージソフトウェアが複数存在し、クラウドサービスも多種多様である。生成AIにしても「ChatGPT」「Gemini」「Microsoft Copilot」「Claude」など、さまざまな選択肢がある。これらをどう選定して、どのように組み合わせればいいのか、最終的に決めるのはユーザー企業である。ベンダーはそれを提案するに過ぎない。

ユーザー企業にもITに関する知見がより多く求められる現代は、ある意味ユーザー企業受難の時代なのかもしれない。

ではベンダーは、単に提案し、ユーザー企業からの質問に答えるだけでいいのか。重要な決定を素人であるユーザー企業に任せてより良いシステムが本当にできるのか、という問題はある。

無論、ベンダーもパッケージソフトウェアや各種サービスを提案するに当たり、その場その時、最善と思われるものを選定はするだろう。しかしその選択が、ユーザー企業の業務に本当に適合するのか、ベストであるのかまではベンダーには分からないであろう。それにもかかわらず、何を導入するかをユーザー企業が最終的に判断するというのはいかにも心もとない。

今回は、サービス選定の責任範囲が争われた紛争を紹介する。

業務に適合しないソフトウェアを巡る紛争

まずは概要をご覧いただこう。