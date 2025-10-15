仕事をしていると、「なぜこんなことが起こるのだろう」「なぜこんな言われ方をされなくちゃいけないんだろう」と、頭を抱えるような理不尽な事態に遭遇することがあります。

顧客からの感情的な無理難題、気分屋な上司からの意味不明な指示、非効率な社内政治――。一生懸命取り組んだにもかかわらず全く報われない結果、私たちは日々、道理の通らない理不尽なことに直面し、心が削られ、エネルギーを激しく消耗しています。

理不尽な出来事が起きると、私たちはしばしば「熱く」体当たりで挑んだり、「鋼の心」で耐えようとしたりします。しかし、それは消耗戦です。

鋼の心は確かに強いかもしれませんが、負荷がかかり過ぎると、ある日突然、パキッと音を立てて折れてしまう恐れがあります。また、「見て見ぬふり」という方法もありますが、一時的にやり過ごせても、問題の本質は解決しないままです。

そこで私が提案したいのが、「熱量弱め、豆腐メンタル」による、しなやかな戦い方です。

ボクはあまり熱量が高い方ではありませんし、メンタルも決して強い方ではありません。しかし、その特性こそが、現代の理不尽な世の中を生き抜くための「最強のレジリエンス（折れない心）」になるのではないかと思っています。

この特性を持つボクが実践している、自分の心を守りながら「いい気分で仕事を続ける」ための理不尽との戦い方をお話しします。

「理不尽」の正体を知る

ところで、私たちが戦うべき「理不尽」とは、そもそも何なのでしょうか？

理不尽を単純に言えば「道理に合わないこと」「筋が通らないこと」「理屈が通らないこと」です。道理や常識から外れた態度や行動、無理やり押し付けられる状況など、納得できない出来事に対して使われる言葉です。

仕事における理不尽の多くは、人間の感情や組織の構造によって生み出されます。上層部の非論理的な判断、感情論の押し付け、努力に対する不公平な評価などがこれに当たります。

もう少し視野を広げてみると、理不尽は私たちの日常に、そして世界に常に存在しています。

普遍的な理不尽の例を挙げましょう。生まれたばかりの赤ちゃんの育児がそうです。夜中に起こされたり、何をしても泣きやまなかったり。えたいの知れない生物のお世話は実に理不尽です。育児の理不尽さは愛情で受け入れるしかありません。

自然も普遍的な理不尽の一つでしょう。近年は異常気象による記録的な猛暑や干ばつ、急な豪雨による水害などが頻繁に観測されています。いままで順調に育っていた作物が、急な台風や干ばつで一瞬にしてダメになる……といったことは、人知ではどうにもなりません。これも実に理不尽です。

世界で繰り広げられている戦争も、理不尽極まりないものの一つでしょう。

これらの例から分かる通り、究極の理不尽は、私たちにとって「コントロールできないもの」です。仕事の理不尽も、本質的にはこの「コントロールできないもの」に属しています。

私たちの心を守りながら理不尽さと対峙（たいじ）するためには、「自分の意思だけではコントロールできないことがあるんだ」と認識することが最初の砦（とりで）です。つまり「全てを自分でどうにかしようとしない」ことが大切なのです。