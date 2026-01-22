総務省は2026年1月13日、データサイエンスに関するオンライン講座「誰でも使える統計オープンデータ」を開講した。同講座は統計オープンデータを活用したデータ分析の手法を学ぶことができる。

「誰でも使える統計オープンデータ」は、2017年6月に開講したもので、これまで延べ約6万4000人が受講した。今回は2025年1月に実施した講座を再び開講するものだ。「e-Stat」（政府統計の総合窓口）や「jSTAT MAP」（視覚的に統計データを把握できる地理情報システム）を使ったデータ分析や、GDP（国内総生産）統計など景気判断に用いられる統計について解説する。人口や雇用、賃金などに関する統計の見方も学べるという。

学習時間は1回当たり10分程度で、1週間当たり5〜7回の講座を4週間かけて実施する。講師による説明動画を視聴し、各週の確認テストによって理解度を確認する。確認テストと最終課題によって修了証を取得できる。

開講期間は2026年1月13日から3月17日までで、誰でも無料で受講可能だ。受講登録は、同年2月23日まで。